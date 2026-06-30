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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos hombres en Caguas y Loíza

Uno de los casos ocurrió en la noche del lunes y otro en la madrugada de hoy, martes

30 de junio de 2026 - 6:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
Hasta este lunes, la Policía había reportado 244 asesinatos en lo que va de este año, 22 más que los 222 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos hombres fueron asesinados en casos reportados por separado en Loíza y Caguas, informó la Policía.

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El primero de los incidentes se registró a eso de las 9:56 de la noche de ayer, lunes, en el kilómetro 13.5 de la carretera PR-187, en el sector Vacía Talega, en Loíza.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de tránsito en el área.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo con múltiples heridas abiertas en la cabeza, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto”, indica el informe policiaco.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. El hombre fue descrito de tez negra y cabello negro. Al momento de los hechos, vestía una camiseta negra, un pantalón corto negro y calzado deportivo gris.

El agente Cristian Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Por otro lado, en un caso separado, un asesinato fue reportado a eso de la 1:18 a.m., frente a la entrada de la Parcelas Viejas, ubicadas en carretera PR-765 del barrio Borínquen, en Caguas.

Tras recibir una llamada al 9-1-1, los agentes localizaron sobre el pavimento el cuerpo de un hombre que presentaba múltiples heridas de bala. El occiso no había sido identificado al momento.

La agente Joelys Vicente, adscrita a la División de Homicidios del CIC del área de Caguas, junto con la fiscal de Stephanie Pérez y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se encuentran a cargo de la pesquisa.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 244 asesinatos en lo que va de este año, 22 más que los 222 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatosCaguasLoíza
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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