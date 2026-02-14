Asesinan a tiros a un hombre en los predios de una residencia en Coamo

Un asesinato se reportó a las 12:30 p.m. del sábado en los predios de una residencia, en la calle 4 de la urbanización Santa Ana, en Coamo, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los agentes de la Policía encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala, agregó la Uniformada.

De momento, el occiso no ha sido identificado y las autoridades investigan las circunstancias del crimen.