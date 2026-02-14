Asesinan a tiros a un hombre en los predios de una residencia en Coamo
Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar
14 de febrero de 2026 - 1:51 PM
Un asesinato se reportó a las 12:30 p.m. del sábado en los predios de una residencia, en la calle 4 de la urbanización Santa Ana, en Coamo, informó la Policía.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.
Al llegar a la escena, los agentes de la Policía encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con heridas de bala, agregó la Uniformada.
De momento, el occiso no ha sido identificado y las autoridades investigan las circunstancias del crimen.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, en unión al fiscal de turno, asumieron la pesquisa.
