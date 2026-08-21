Asesinan a un hombre a balazos frente a un negocio en Arroyo
Los hechos ocurrieron poco antes de las 11:00 p.m. del jueves
21 de agosto de 2026 - 6:26 AM
21 de agosto de 2026 - 6:26 AM
Las autoridades investigan una muerte violenta fue reportada a eso de las 10:39 p.m. del jueves en hechos ocurridos en el barrio Pitahaya, sector Catalina, frente al Bar Los Almendros, en Arroyo.
Un informe preliminar detalló que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre disparos en el lugar. “Los agentes se movilizaron a la escena y localizaron en el interior de un vehículo Toyota Yaris de color azul, el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, lee el texto.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: