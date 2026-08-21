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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre a balazos frente a un negocio en Arroyo

Los hechos ocurrieron poco antes de las 11:00 p.m. del jueves

21 de agosto de 2026 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre fue herido de bala en la cabeza al resistirse al asalto. (Archivo / GFR Media)
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa. (GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan una muerte violenta fue reportada a eso de las 10:39 p.m. del jueves en hechos ocurridos en el barrio Pitahaya, sector Catalina, frente al Bar Los Almendros, en Arroyo.

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Un informe preliminar detalló que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre disparos en el lugar. “Los agentes se movilizaron a la escena y localizaron en el interior de un vehículo Toyota Yaris de color azul, el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, lee el texto.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama y el fiscal de turno se encuentran a cargo de la pesquisa.

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