Asesinan a un hombre a balazos frente a un negocio en Arroyo

Las autoridades investigan una muerte violenta fue reportada a eso de las 10:39 p.m. del jueves en hechos ocurridos en el barrio Pitahaya, sector Catalina, frente al Bar Los Almendros, en Arroyo.

Un informe preliminar detalló que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre disparos en el lugar. “Los agentes se movilizaron a la escena y localizaron en el interior de un vehículo Toyota Yaris de color azul, el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, lee el texto.