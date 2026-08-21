Reportan la muerte de un turista en la piscina de un hotel en San Juan
El hombre era residente de Texas y tenía 36 años
21 de agosto de 2026 - 6:19 AM
21 de agosto de 2026 - 6:19 AM
Las autoridades policíacas investigan las circunstancias que rodean la muerte de un turista en la noche del jueves, en la piscina de una hospedería en San Juan.
Según un informe preliminar de la Uniformada, agentes municipales fueron alertados, a eso de las 9:21 p.m. por medio de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre un hombre ahogado en el hotel Condado Plaza, en el mencionado pueblo.
Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron el cuerpo de Samuel Enríquez Nieves, de 36 años y residente del estado de Texas, en el área del suelo, cerca de la piscina. “Los paramédicos del municipio transportaron el cuerpo hacia el hospital Ashford Presbiterian, donde el doctor Rentas certificó la ausencia de signos vitales”, lee el informe.
El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, quienes continúan con la investigación correspondiente.
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