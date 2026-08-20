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Timan a mujer de Guaynabo por $200 con la venta de taquillas para concierto de Bad Bunny

La perjudicada dijo que envió la cantidad a través de la aplicación ATH Móvil a una persona que luego desapareció

20 de agosto de 2026 - 5:55 PM

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Una mujer de Guaynabo alegó haber sido víctima de fraude cuando intentaba adquirir boletos para el cierre de gira de Bad Bunny. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer de Guyanabo denunció a la Policía haber sido víctima de un fraude por $200 cuando intentaba adquirir boletos para los conciertos del cierre de gira del cantante Bad Bunny este fin de semana.

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Según indica el informe de la Uniformada, la querellante, de 23 años y residente en la avenida San Ignacio de Guaynabo, alegó que compró taquillas para una de las dos fechas pagando mediante la aplicación de ATH Móvil a desconocidos a través del servicio de mensajería WhatsApp.

Luego de enviar el dinero, indicó la perjudicada, nunca recibió las taquillas “sintiéndose estafada y timada”.

Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino.Desde el techo de la emblemática "casita", el artista agradeció al público por acompañarlo durante un recorrido que lo llevó por cuatro continentes.El espectáculo en Bruselas puso el broche final a una de las giras más ambiciosas de la carrera de Bad Bunny, que incluyó múltiples funciones en ciudades como Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires y Medellín.
1 / 11 | “De Puerto Rico para el mundo”: Así Bad Bunny termina su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Bad Bunny culminó en Bruselas la gira mundial de DeBÍ TiRAR MáS FOToS ante unas 50,000 personas reunidas en el estadio Rey Balduino. - Suministrada/Eric Rojas

Tras lo sucedido, la mujer intentó sin éxito comunicarse vía telefónica con el vendedor, pero supuestamente la persona desconectó la línea.

La agente Jannelly Rodríguez, del distrito de Guaynabo de la Policía, investigó preliminarmente la denuncia y refirió el caso a los agentes de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuaran con la investigación.

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Breaking NewsBad BunnyfraudeGuaynaboPolicía de Puerto RicoCICTaquillasATH Móvil
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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