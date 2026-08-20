Timan a mujer de Guaynabo por $200 con la venta de taquillas para concierto de Bad Bunny
La perjudicada dijo que envió la cantidad a través de la aplicación ATH Móvil a una persona que luego desapareció
20 de agosto de 2026 - 5:55 PM
20 de agosto de 2026 - 5:55 PM
Una mujer de Guyanabo denunció a la Policía haber sido víctima de un fraude por $200 cuando intentaba adquirir boletos para los conciertos del cierre de gira del cantante Bad Bunny este fin de semana.
Según indica el informe de la Uniformada, la querellante, de 23 años y residente en la avenida San Ignacio de Guaynabo, alegó que compró taquillas para una de las dos fechas pagando mediante la aplicación de ATH Móvil a desconocidos a través del servicio de mensajería WhatsApp.
Luego de enviar el dinero, indicó la perjudicada, nunca recibió las taquillas “sintiéndose estafada y timada”.
Tras lo sucedido, la mujer intentó sin éxito comunicarse vía telefónica con el vendedor, pero supuestamente la persona desconectó la línea.
La agente Jannelly Rodríguez, del distrito de Guaynabo de la Policía, investigó preliminarmente la denuncia y refirió el caso a los agentes de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuaran con la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: