14 de septiembre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joven es estafado al comprar una taquilla para el concierto de Bad Bunny

La persona pagó $360 por medio de ATH Móvil

14 de septiembre de 2025 - 5:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue referido a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un joven de 20 años en Humacao fue víctima de fraude en la tarde del sábado cuando intentó comprar taquillas para el concierto de Bad Bunny a través de la red social de Facebook.

Según un informe de la Policía, el querellante contactó a una vendedora por las taquillas que fueron publicadas y realizó el pago de $360 por medio de la aplicación de ATH Móvil.

No obstante, el día del evento le comunicaron que las taquillas eran falsas.

Cuando la víctima intentó contactarse con la vendedora, el número de teléfono apareció desconectado.

El caso fue referido a la División de Investigaciones de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
