Joven es estafado al comprar una taquilla para el concierto de Bad Bunny

Un joven de 20 años en Humacao fue víctima de fraude en la tarde del sábado cuando intentó comprar taquillas para el concierto de Bad Bunny a través de la red social de Facebook.

Según un informe de la Policía, el querellante contactó a una vendedora por las taquillas que fueron publicadas y realizó el pago de $360 por medio de la aplicación de ATH Móvil.

No obstante, el día del evento le comunicaron que las taquillas eran falsas.

Cuando la víctima intentó contactarse con la vendedora, el número de teléfono apareció desconectado.