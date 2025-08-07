Asesinan a un hombre frente a una panadería en Santa Isabel
La Policía encontró el cuerpo del occiso dentro de un auto
7 de agosto de 2025 - 7:34 AM
La Policía investiga la muerte de un hombre, reportada a las 6:38 a.m. de este jueves, frente a la panadería Catalina Bakery, en Playita Cortada en Santa Isabel.
Las autoridades fueron alertadas, inicialmente, sobre disparos en la zona.
“Al llegar los agentes a la escena, encontraron dentro del vehículo Mazda, 3, color blanco, el cuerpo sin vida de un hombre, quien presentaba varios impactos de bala”, detalló el informe policíaco.
Al momento de esta publicación, el occiso no había sido identificado.
La investigación está en manos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al fiscal de turno.
