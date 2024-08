Bajo arresto sospechoso de asesinar a una mujer de 47 años en Trujillo Alto

El teniente Félix Mateo , de la División de Homicidios, indicó a El Nuevo Día que, de momento, no se ha determinado el tipo de heridas que sufrió la mujer, aunque resaltó que encontraron en la escena grandes cantidades de sangre y que no descartan ningún móvil.

“Todavía no estamos seguros de que es una herida de arma blanca, no hemos podido revisar el cuerpo. Es bien sangrienta la escena y todavía no entramos a trabajarla”, explicó el oficial.