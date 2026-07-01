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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a hombre de 66 años reportado como desaparecido en Moca

El hombre salió de su residencia en la urbanización Lomas Verdes conduciendo un vehículo Mazda CX-5 color blanco

1 de julio de 2026 - 10:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Juan José Figueroa Morales, de 66 años y residente en Moca, fue reportado como desaparecido el pasado lunes, 22 de junio. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía busca dar con el paradero de Juan José Figueroa Morales, de 66 años y residente en Moca, quien fue reportado como desaparecido de su residencia el pasado lunes, 22 de junio en horas de la mañana.

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Según indica el informe de novedades, el sexagenario fue reportado por su hijo, Joshie Jezrel Figueroa, quien lo vio por última vez en su residencia, ubicada en la calle Rubí, en la urbanización Lomas Verdes de ese municipio.

Figueroa Morales fue descrito como de tez blanca, de 5’6” de estatura y 186 libras de peso; cabello canoso y ojos color marrón. Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Se indicó que el hombre abandonó la residencia conduciendo un vehículo Mazda CX-5 color blanco, de 2015.

Según la información obtenida por parte de la agente investigadora Ana Hernández Gralau, de la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas, el sexagenario sostuvo una comunicación telefónica con familiares durante esa semana e indicó que se encontraba en el municipio de Manatí.

La Policía urge a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Figueroa Morales, a comunicarse a la Línea Confidencial al 787-343-2020, o llamando directamente a la división especializada al 787-891-3800, extensiones 1550 y 1551.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasMocaPolicía de Puerto Rico
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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