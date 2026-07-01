Buscan a hombre de 66 años reportado como desaparecido en Moca

La Policía busca dar con el paradero de Juan José Figueroa Morales, de 66 años y residente en Moca, quien fue reportado como desaparecido de su residencia el pasado lunes, 22 de junio en horas de la mañana.

Según indica el informe de novedades, el sexagenario fue reportado por su hijo, Joshie Jezrel Figueroa, quien lo vio por última vez en su residencia, ubicada en la calle Rubí, en la urbanización Lomas Verdes de ese municipio.

Figueroa Morales fue descrito como de tez blanca, de 5’6” de estatura y 186 libras de peso; cabello canoso y ojos color marrón. Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Se indicó que el hombre abandonó la residencia conduciendo un vehículo Mazda CX-5 color blanco, de 2015.

Según la información obtenida por parte de la agente investigadora Ana Hernández Gralau, de la División de Robo, Extorsión, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas, el sexagenario sostuvo una comunicación telefónica con familiares durante esa semana e indicó que se encontraba en el municipio de Manatí.

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