Capturan a hombre buscado por presuntamente embestir con su auto a un policía

Agentes adscritos a la División de Inteligencia del área de San Juan de la Policía capturaron este lunes a un joven buscado por las autoridades desde diciembre de 2024, luego de que presuntamente embistiera con su vehículo a un oficial motorizado.

De acuerdo con el informe de la Uniformada, contra Kalil Camacho Segarra, de 21 años, pesaba una orden de arresto por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública y daños agravados, con una fianza impuesta de $20,000.

El sujeto fue arrestado en los predios de la barriada La Perla, en San Juan.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre, en la carretera 199, en Trujillo Alto.

Surge de la investigación de la Uniformada que, mientras un policía municipal de Guaynabo se dirigía a su hogar en su motora oficial, intervino con Camacho Segarra, quien manejaba un Nissan Versa.

El conductor presuntamente lo observó e impactó, con el lateral derecho de su vehículo, el lateral izquierdo de la motora, ocasionando que el agente perdiera el control y cayera en la vía de rodaje.

La Policía indicó que el agente resultó con varias lesiones.

Acto seguido, el imputado habría impactado dos vehículos y chocado contra un poste de metal a la altura de la iglesia Cristo Verdad y Vida. Tras el accidente, el individuo abandonó la escena.