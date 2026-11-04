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Causa para arresto contra hombre imputado de intentar asesinar a su madrastra

Rey Janiel Charriez Hernández, supuestamente, le provocó múltiples heridas a la víctima en un incidente reportado en Humacao

4 de noviembre de 2026 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Según la Policía, el imputado le provocó varias heridas a la víctima con una cuchilla.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La jueza Lorraine Acevedo Franqui, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de intentar asesinar a su madrastra en un incidente reportado el 2 de noviembre en Humacao.

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El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Rey Janiel Charriez Hernández, de 22 años, intentó matar a la víctima, de 46 años, con un arma blanca.

La pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao reveló que Charriez Hernández, supuestamente, hirió a la víctima con una cuchilla en el abdomen, la cabeza y en uno de sus brazos.

La fémina permanece en un hospital no especificado.

La fiscal Janitza Alsina Rivera, de la Fiscalía de Humacao, formuló contra Charriez Hernández un cargo de tentativa de asesinato y otro por utilizar un arma blanca en la comisión de un delito.

Tras analizar la prueba desfilada, Acevedo Franqui encontró causa para arresto en ambos cargos y fijó una fianza de $300,000 que Charriez Hernández no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta la vista preliminar, que se celebrará el 9 de noviembre.

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Asesinato de mujeresAsesinatosBreaking NewsTribunal de HumacaoDepartamento de JusticiaPolicía de Puerto RicoCIC
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