Causa para arresto contra hombre imputado de intentar asesinar a su madrastra

La jueza Lorraine Acevedo Franqui, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de intentar asesinar a su madrastra en un incidente reportado el 2 de noviembre en Humacao.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Rey Janiel Charriez Hernández, de 22 años, intentó matar a la víctima, de 46 años, con un arma blanca.

La pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao reveló que Charriez Hernández, supuestamente, hirió a la víctima con una cuchilla en el abdomen, la cabeza y en uno de sus brazos.

La fémina permanece en un hospital no especificado.

La fiscal Janitza Alsina Rivera, de la Fiscalía de Humacao, formuló contra Charriez Hernández un cargo de tentativa de asesinato y otro por utilizar un arma blanca en la comisión de un delito.