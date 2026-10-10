Choque grave en Moca: dos jóvenes resultan heridos por presunto exceso de velocidad

Dos jóvenes de 20 y 22 años resultaron gravemente heridos en un choque ocurrido anoche en Moca, luego de que uno de los conductores presuntamente rebasara una luz roja mientras transitaba a supuesto exceso de velocidad.

De acuerdo con la Policía, el accidente se registró en el kilómetro 3.3 de la carretera PR-111, en la intersección con la PR-125.

Según la investigación preliminar, un joven de 20 años conducía un Acura TSX rojo a una velocidad superior a la permitida por ley cuando rebasó la luz roja e impactó con la parte frontal de su automóvil la parte frontal izquierda de un Toyota Yaris negro.

El segundo vehículo era conducido por otro joven de 22 años, quien tenía la luz verde a su favor, de acuerdo con la Uniformada.

A raíz del choque, ambos conductores sufrieron lesiones de gravedad y fueron atendidos por paramédicos estatales, quienes los transportaron al Hospital San Carlos, en Moca.

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Posteriormente, fueron referidos al Centro Médico, en Río Piedras.