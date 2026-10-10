Motorista muere en choque con camión en el expreso PR-22 en Vega Baja

Un motociclista falleció durante la madrugada de este sábado, tras verse involucrado en un accidente de tránsito con un camión en la PR-22, a la altura del kilómetro 37.6, en dirección de Bayamón hacia Arecibo, en jurisdicción de Vega Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, el accidente fue reportado alrededor de las 4:20 a.m., cuando el conductor de una motora Suzuki GCX, identificado como Efraín Román Canales de 43 años, presuntamente realizó un cambio de carril indebido por razones que aún se encuentran bajo investigación.

Según el informe policíaco, el motociclista perdió el control e impactó con la parte frontal de la motora el lado izquierdo de un camión Kenworth T800, color blanco, que transitaba por el carril derecho en la misma dirección.

A consecuencia del impacto, el conductor de la motora falleció en el lugar de los hechos.

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La Policía indicó que al conductor del camión se le realizó una prueba preliminar de alcohol mediante sensor, cuyo resultado fue de 0.0%.

El agente Joel Zamot Rodríguez, adscrito a la División de Autopistas de Arecibo, junto al fiscal de turno, quedó a cargo de la investigación para establecer las circunstancias que provocaron el accidente.

La motora fue ocupada para propósitos de investigación.

Reabren tramo de la PR-22

A raíz del accidente fatal, las autoridades cerraron un tramo de la PR-22 en dirección hacia Arecibo mientras se realizaban las labores investigativas y se atendía la escena.

El Municipio de Vega Baja había informado sobre el cierre de la vía y exhortado a los conductores a utilizar como ruta alterna la salida 35 hacia la PR-2, por el barrio Almirante.