Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
10 de octubre de 2026
86°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Motorista muere en choque con camión en el expreso PR-22 en Vega Baja

El tramo cerrado al tránsito en dirección hacia Arecibo fue reabierto a las 9:00 a.m.

10 de octubre de 2026 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente se reportó a las 12:59 a.m. en la carretera 159 del barrio Dos Bocas de Corozal. (Archivo/GFR)
El accidente ocurrió en la mañana del sábado.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un motociclista falleció durante la madrugada de este sábado, tras verse involucrado en un accidente de tránsito con un camión en la PR-22, a la altura del kilómetro 37.6, en dirección de Bayamón hacia Arecibo, en jurisdicción de Vega Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, el accidente fue reportado alrededor de las 4:20 a.m., cuando el conductor de una motora Suzuki GCX, identificado como Efraín Román Canales de 43 años, presuntamente realizó un cambio de carril indebido por razones que aún se encuentran bajo investigación.

Según el informe policíaco, el motociclista perdió el control e impactó con la parte frontal de la motora el lado izquierdo de un camión Kenworth T800, color blanco, que transitaba por el carril derecho en la misma dirección.

A consecuencia del impacto, el conductor de la motora falleció en el lugar de los hechos.

La Policía indicó que al conductor del camión se le realizó una prueba preliminar de alcohol mediante sensor, cuyo resultado fue de 0.0%.

El agente Joel Zamot Rodríguez, adscrito a la División de Autopistas de Arecibo, junto al fiscal de turno, quedó a cargo de la investigación para establecer las circunstancias que provocaron el accidente.

La motora fue ocupada para propósitos de investigación.

Reabren tramo de la PR-22

A raíz del accidente fatal, las autoridades cerraron un tramo de la PR-22 en dirección hacia Arecibo mientras se realizaban las labores investigativas y se atendía la escena.

El Municipio de Vega Baja había informado sobre el cierre de la vía y exhortado a los conductores a utilizar como ruta alterna la salida 35 hacia la PR-2, por el barrio Almirante.

El tramo afectado fue reabierto al tránsito a las 9:00 a.m., por lo que los conductores pudieron retomar la circulación por esa vía.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadVega BajaAreciboAccidentesMunicipios de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 10 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: