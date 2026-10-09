Radican cargos contra joven por presuntamente apropiarse de $54,000 de los ahorros de su abuela

Una mujer de 20 años presuntamente se apropió de $54,000 que su abuela, de 64, mantenía guardados en una caja fuerte dentro de la vivienda donde ambas residían en Cataño, según el Departamento de Justicia.

La secretaria Lourdes L. Gómez Torres informó que la División de Delitos Económicos presentó cargos contra Yamilka Ortiz Lugo por los hechos que supuestamente ocurrieron entre julio y septiembre de este año.

La fiscal Irisel Collazo Nazario formuló contra Ortiz Lugo un cargo por maltrato a personas de edad avanzada y otro por apropiación ilegal agravada, en violación de los artículos 127A y 182 del Código Penal.

Tras examinar la prueba presentada, la jueza Miriam M. Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto por ambos cargos y fijó una fianza de $50,000. Tras no prestar la fianza, la imputada fue ingresada en una institución correccional.