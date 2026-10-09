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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra joven por presuntamente apropiarse de $54,000 de los ahorros de su abuela

La imputada, Yamilka Ortiz Lugo, permanecerá bajo custodia tras no prestar la fianza impuesta

9 de octubre de 2026 - 5:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso se presentó en el Centro Judicial de Bayamón. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer de 20 años presuntamente se apropió de $54,000 que su abuela, de 64, mantenía guardados en una caja fuerte dentro de la vivienda donde ambas residían en Cataño, según el Departamento de Justicia.

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La secretaria Lourdes L. Gómez Torres informó que la División de Delitos Económicos presentó cargos contra Yamilka Ortiz Lugo por los hechos que supuestamente ocurrieron entre julio y septiembre de este año.

La fiscal Irisel Collazo Nazario formuló contra Ortiz Lugo un cargo por maltrato a personas de edad avanzada y otro por apropiación ilegal agravada, en violación de los artículos 127A y 182 del Código Penal.

Tras examinar la prueba presentada, la jueza Miriam M. Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, halló causa para arresto por ambos cargos y fijó una fianza de $50,000. Tras no prestar la fianza, la imputada fue ingresada en una institución correccional.

La vista preliminar fue señalada para el 22 de octubre.

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Breaking NewsDepartamento de JusticiaTribunalesCatañoMaltrato de ancianosfraude
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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