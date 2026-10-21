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Conductor muere baleado mientras cruzaba el puente George Washington en Nueva York

El incidente, el martes, causó tapones durante las hora pico de tráfico en la ciudad

21 de octubre de 2026 - 1:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre, identificado como Koran Irvine, de Valley Cottage (Nueva York), fue declarado posteriormente fallecido en un hospital cercano. (Ted Shaffrey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Un hombre de 46 años murió de un disparo mientras cruzaba en coche el puente George Washington, cerca del final de la hora punta de la tarde, lo que provocó atascos durante horas en este concurrido puente que une la ciudad de Nueva York con Nueva Jersey.

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Las autoridades indicaron que, al acudir a las llamadas relacionadas con el tiroteo en el carril en dirección a Nueva Jersey del nivel superior del puente, poco después de las 7:00 p.m. del martes, encontraron al hombre inconsciente y con una herida de bala en el asiento del conductor de un vehículo.

El hombre, identificado como Koran Irvine, de Valley Cottage (Nueva York), fue declarado posteriormente fallecido en un hospital cercano. No se ha detenido a nadie y las autoridades no han revelado ningún posible motivo del tiroteo.

La víctima trabajaba para Con Edison, según ha informado la empresa en un comunicado, en el que ha calificado el tiroteo de “acto de violencia sin sentido”.

“Transmitimos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros de trabajo y a todos aquellos que le conocían y le querían”, declaró la empresa.

Los carriles cerrados se reabrieron unas cinco horas después del tiroteo, según informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, encargada de la gestión del puente.

Inaugurado al tráfico en 1931, este emblemático puente de dos niveles se eleva sobre el río Hudson y, según la Autoridad Portuaria —que lo califica como el más transitado del mundo—, por él circulan cada año unos 100 millones de vehículos entre Nueva Jersey y Manhattan. El puente y sus accesos están repletos de cámaras.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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