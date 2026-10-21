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Autoridades surcoreanas liberan un tiburón que llevaba un mes atrapado en un canal

Tras semanas de esfuerzos, lograron guiarlo de vuelta al mar abierto

21 de octubre de 2026 - 2:15 PM

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Gente reunida para ver un tiburón atrapado en el North Port Waterfront Park en Busán, Corea del Sur, el martes 29 de septiembre de 2026 (Son Hyung-joo/Yonhap via AP) (Son Hyung-joo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SEÚL, Corea del Sur - Tras varios intentos fallidos en las últimas semanas, las autoridades en Corea del Sur lograron finalmente liberar este miércoles a un gran tiburón gris que llevaba más de un mes atrapado en un canal de la ciudad portuaria de Busan.

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Las autoridades utilizaron una plataforma flotante para guiar durante horas a lo largo del estrecho canal a una hembra de tiburón gris de 9.8 pies de longitud, apodada “Bukangi”, en referencia al nombre coreano del Puerto Norte de Busan.

El tiburón se quedó en la desembocadura del canal, pero finalmente se adentró en el mar, según explicó el alcalde de Busan, Chun Jae-soo.

El tiburón fue avistado por primera vez a mediados de septiembre y se convirtió en una importante atracción turística mientras nadaba lentamente en círculos por el canal, con sus aletas surcando la superficie del agua.

Las autoridades de Busan, que convirtieron a Bukangi en la mascota de la ciudad, afirmaron que el tiburón atrajo a más de 1.7 millones de visitantes al canal. Sin embargo, tardaron semanas en encontrar la forma de devolverlo al mar abierto.

Un tiburón ha quedado atrapado en unas redes de guía conectadas a unos pontones flotantes instalados en el canal del North Port Waterfront Park, en Busan (Corea del Sur), el miércoles 21 de octubre de 2026. (Son Hyung-joo/Yonhap vía AP)
Un tiburón ha quedado atrapado en unas redes de guía conectadas a unos pontones flotantes instalados en el canal del North Port Waterfront Park, en Busan (Corea del Sur), el miércoles 21 de octubre de 2026. (Son Hyung-joo/Yonhap vía AP) (Son Hyung-joo)

La operación del miércoles fue el tercer intento de liberar a Bukangi, tras los intentos fallidos del 29 de septiembre y el 2 de octubre, en los que se utilizaron barcos que lanzaban chorros de agua y redes colocadas a lo largo del estrecho canal. El tiburón esquivó los barcos y nadó por encima de las redes.

Los expertos han expresado su preocupación por el estado del tiburón, señalando que no había mostrado signos de haberse alimentado durante el mes que llevaba en el canal y que el descenso de la temperatura del agua suponía riesgos adicionales para su salud.

La operación del miércoles consistió en maniobrar con gran cuidado una gran plataforma flotante a través del canal para ahuyentar al tiburón.

Los trabajadores se subieron a la plataforma y utilizaron remos para hacer retroceder a Bukangi cada vez que se acercaba. Docenas de trabajadores más, situados en ambas orillas, tiraban de cuerdas para arrastrar la estructura hacia delante, mientras cientos de curiosos se agolpaban a lo largo del canal para presenciar esta operación de rescate tan inusual.

Los trabajadores consiguieron empujar la plataforma aproximadamente un kilómetro hacia la desembocadura del canal y colocaron redes adicionales delante de la estructura para evitar que el tiburón volviera a entrar.

No quedó claro de inmediato hasta dónde había nadado el tiburón, y la agencia de noticias surcoreana Yonhap informó de que se le había visto en un muelle cercano.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada antes de su publicación.

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Corea del SurBreaking News
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