Conductor que atropelló fatalmente a una mujer en Cupey se niega a realizar la prueba de alcohol

Un conductor se retiró inicialmente del lugar donde presuntamente atropelló fatalmente a una mujer durante la madrugada del domingo en la intersección de las PR-1 y PR-176, en San Juan, y posteriormente informó a agentes de la Policía sobre lo ocurrido.

El accidente fue reportado aproximadamente a las 2:54 a.m. del domingo frente a una estación del Tren Urbano, según el informe de novedades de la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un Mitsubishi Mirage gris del 2014 transitaba por la PR-1 en dirección a Caguas cuando, por circunstancias que permanecen bajo investigación, arrolló a la peatona.

La mujer, quien no ha sido identificada, sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

El conductor fue identificado como un hombre residente de Bayamón.

Según el informe, el conductor “se retiró inicialmente de la escena y posteriormente se detuvo en la carretera PR-1, en la intersección con la avenida José de Diego, donde informó a agentes de la Policía que había atropellado a una persona”.

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La Uniformada indicó que, tras ser advertido sobre el procedimiento, el conductor “se negó a realizarse la prueba correspondiente”. Ante su negativa, las autoridades gestionaron una orden de registro y allanamiento para obtener una muestra de sangre.

El vehículo fue ocupado como parte de la investigación y las autoridades esperan por los resultados de los análisis correspondientes.