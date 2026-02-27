Departamento de Seguridad Pública entrega uniformes a 133 empleados del NMEAD

Con una inversión de más de $60,000 y tras los reclamos por seis años de espera, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) entregó este viernes 133 uniformes a empleados del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

El secretario del DSP, Arthur Garffer Croly, destacó que la gestión está dirigida a fortalecer la capacidad operacional del NMEAD y garantizar que el personal cuente con el equipo adecuado para desempeñar sus funciones en la respuesta a emergencias en el archipiélago.

“El personal del NMEAD es pieza clave en la coordinación de respuesta ante cualquier emergencia que impacte nuestra isla. Garantizar que cuenten con uniformes adecuados, identificables y funcionales no es un gasto, es una inversión en capacidad operacional y en el respeto que merece nuestro recurso humano. Seguimos fortaleciendo nuestros componentes con acciones concretas y responsables”, manifestó Garffer Croly sobre la adquisición, a un costo de $61,365.61.

Por su parte, el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, indicó que la entrega responde a una necesidad acumulada por varios años y representa un paso importante en la dignificación del personal.

“Luego de seis años sin una renovación de uniformes, hoy cumplimos con nuestro personal. Estos uniformes representan identidad institucional, seguridad y profesionalismo. Continuamos trabajando para que el Negociado cuente con las herramientas necesarias para cumplir su misión de proteger vidas y propiedades”, sostuvo Jiménez Colón.

Por su parte, la gobernadora Jennifer González Colón manifestó que “quienes sirven en la respuesta a emergencias deben contar con las herramientas necesarias para hacer su trabajo con profesionalismo y seguridad”.