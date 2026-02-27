Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Departamento de Seguridad Pública entrega uniformes a 133 empleados del NMEAD

Los primeros respondedores llevaban seis años sin una renovación oficial

27 de febrero de 2026 - 2:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del DSP, Arthur Garffer Croly. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Con una inversión de más de $60,000 y tras los reclamos por seis años de espera, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) entregó este viernes 133 uniformes a empleados del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

RELACIONADAS

El secretario del DSP, Arthur Garffer Croly, destacó que la gestión está dirigida a fortalecer la capacidad operacional del NMEAD y garantizar que el personal cuente con el equipo adecuado para desempeñar sus funciones en la respuesta a emergencias en el archipiélago.

“El personal del NMEAD es pieza clave en la coordinación de respuesta ante cualquier emergencia que impacte nuestra isla. Garantizar que cuenten con uniformes adecuados, identificables y funcionales no es un gasto, es una inversión en capacidad operacional y en el respeto que merece nuestro recurso humano. Seguimos fortaleciendo nuestros componentes con acciones concretas y responsables”, manifestó Garffer Croly sobre la adquisición, a un costo de $61,365.61.

Por su parte, el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, indicó que la entrega responde a una necesidad acumulada por varios años y representa un paso importante en la dignificación del personal.

“Luego de seis años sin una renovación de uniformes, hoy cumplimos con nuestro personal. Estos uniformes representan identidad institucional, seguridad y profesionalismo. Continuamos trabajando para que el Negociado cuente con las herramientas necesarias para cumplir su misión de proteger vidas y propiedades”, sostuvo Jiménez Colón.

Por su parte, la gobernadora Jennifer González Colón manifestó que “quienes sirven en la respuesta a emergencias deben contar con las herramientas necesarias para hacer su trabajo con profesionalismo y seguridad”.

En enero, los empleados unionados del NMEAD que conforman el Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME) reclamaron –mediante carta dirigida a la gobernadora– el mejoramiento de las condiciones laborales para la realización de sus funciones de seguridad como primeros respondedores.

Tags
Departamento de Seguridad PúblicaJenniffer GonzálezNMEAD
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
