Departamento de Seguridad Pública entrega uniformes a 133 empleados del NMEAD
Los primeros respondedores llevaban seis años sin una renovación oficial
27 de febrero de 2026 - 2:49 PM
27 de febrero de 2026 - 2:49 PM
Con una inversión de más de $60,000 y tras los reclamos por seis años de espera, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) entregó este viernes 133 uniformes a empleados del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).
El secretario del DSP, Arthur Garffer Croly, destacó que la gestión está dirigida a fortalecer la capacidad operacional del NMEAD y garantizar que el personal cuente con el equipo adecuado para desempeñar sus funciones en la respuesta a emergencias en el archipiélago.
“El personal del NMEAD es pieza clave en la coordinación de respuesta ante cualquier emergencia que impacte nuestra isla. Garantizar que cuenten con uniformes adecuados, identificables y funcionales no es un gasto, es una inversión en capacidad operacional y en el respeto que merece nuestro recurso humano. Seguimos fortaleciendo nuestros componentes con acciones concretas y responsables”, manifestó Garffer Croly sobre la adquisición, a un costo de $61,365.61.
Por su parte, el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez Colón, indicó que la entrega responde a una necesidad acumulada por varios años y representa un paso importante en la dignificación del personal.
“Luego de seis años sin una renovación de uniformes, hoy cumplimos con nuestro personal. Estos uniformes representan identidad institucional, seguridad y profesionalismo. Continuamos trabajando para que el Negociado cuente con las herramientas necesarias para cumplir su misión de proteger vidas y propiedades”, sostuvo Jiménez Colón.
Por su parte, la gobernadora Jennifer González Colón manifestó que “quienes sirven en la respuesta a emergencias deben contar con las herramientas necesarias para hacer su trabajo con profesionalismo y seguridad”.
En enero, los empleados unionados del NMEAD que conforman el Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias (SAME) reclamaron –mediante carta dirigida a la gobernadora– el mejoramiento de las condiciones laborales para la realización de sus funciones de seguridad como primeros respondedores.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: