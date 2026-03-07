Estados Unidos enviará sistema antidrones a Oriente Medio tras exitoso uso en Ucrania

Londres- Un sistema antidrones estadounidense que ha demostrado su eficacia contra los drones rusos en Ucrania será enviado pronto a Oriente Próximo para reforzar las defensas de Estados Unidos contra los drones iraníes, según dijeron el viernes dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press.

Aunque Estados Unidos ha utilizado con éxito los sistemas de misiles Patriot y THAAD para derribar misiles iraníes, en la actualidad existen pocas defensas eficaces contra drones en Oriente Medio, según un funcionario de defensa estadounidense, uno de los dos que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados.

La respuesta de Estados Unidos para contrarrestar los aviones no tripulados Shahed de Irán ha sido “decepcionante”, dijo el otro funcionario estadounidense, sobre todo porque los aviones no tripulados disparados por Irán son una versión mucho más básica del mismo avión no tripulado que Rusia está continuamente refinando y actualizando en su guerra en Ucrania.

El esfuerzo por reforzar las capacidades antidrones de Estados Unidos en Oriente Medio pone de relieve la preocupación por la planificación de una respuesta de represalia iraní en toda la región a los ataques estadounidenses e israelíes. Los países del Golfo Pérsico se han quejado de que no se les ha dado tiempo suficiente para prepararse ante el torrente de aviones no tripulados y misiles iraníes que bombardean su territorio.

El sistema que se envía, conocido como Merops, vuela drones contra drones. Es lo bastante pequeño para caber en la parte trasera de una camioneta mediana, puede identificar drones y acercarse a ellos, utilizando inteligencia artificial para navegar cuando las comunicaciones electrónicas y por satélite están interferidas.

Los drones son difíciles de localizar en los sistemas de radar calibrados para detectar misiles de alta velocidad y pueden confundirse con pájaros o aviones. El sistema Merops está diseñado para detectarlos y derribarlos. Además, el sistema es más barato que disparar un misil que cuesta cientos de miles de dólares a un dron que cuesta menos de $50,000.

El principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el representante Jim Himes, de Connecticut, declaró esta semana que “somos bastante buenos derribando misiles. Lo que es mucho más problemático para nosotros es el enorme inventario de drones iraníes, que son difíciles de detectar y de derribar.”

Un soldado ucraniano de la 48.ª brigada independiente lanza un dron de reconocimiento para una acción en la región de Járkov, Ucrania, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko) (Andrii Marienko)

Himes afirmó que los ataques con drones plantean un “problema matemático” en el sentido de que Estados Unidos no puede seguir confiando en costosos interceptores militares, como los sistemas Patriot, para derribar los drones iraníes, de fabricación rápida y barata.

“Es muy, muy caro derribar un dron barato”, dijo. “Un misil gigante persiguiendo a un dron diminuto y cutre”.

El Merops se desplegó en Polonia y Rumanía, países de la OTAN, en noviembre, después de que los drones de ataque rusos penetraran repetidamente en el espacio aéreo de la OTAN. El responsable de Defensa estadounidense afirma que Estados Unidos ha aprendido la lección del despliegue de este sistema y de otros similares en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que Estados Unidos pidió ayuda a su país para combatir los aviones no tripulados Shahed de Irán, que Rusia ha utilizado en gran número en Ucrania. Zelensky no especificó el tipo de ayuda que Ucrania proporcionaría, pero el responsable de Defensa estadounidense dijo que el sistema Merops forma parte de ella.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Zelensky, Trump dijo a Reuters el jueves: “Ciertamente, aceptaré, ya sabes, cualquier ayuda de cualquier país”.

En Oriente Próximo, los Merops se desplegarán en varios lugares, incluidos aquellos en los que no están presentes las fuerzas estadounidenses, explicó el responsable de Defensa. La mayoría de los sistemas serán enviados directamente por Perennial Autonomy -el fabricante respaldado por el exCEO de Google Eric Schmidt- y no afectarán a las defensas en Europa, dijo el funcionario.

Perennial Autonomy no respondió inmediatamente a las preguntas sobre el uso de Merops en Oriente Próximo.

Esta imagen satelital proporcionada por Vantor muestra los ataques aéreos que destruyeron edificios y equipos en una base de drones en las instalaciones de Choqa Balk-e, el lunes 2 de marzo de 2026, al oeste de Kermanshah, Irán. (Imagen satelital ©2026 Vantor vía AP) (The Associated Press)

Funcionarios del Pentágono admitieron esta semana en sesiones informativas a puerta cerrada con legisladores que tienen dificultades para detener las oleadas de aviones no tripulados lanzados por Irán, lo que deja vulnerables a algunos objetivos estadounidenses en la región del Golfo.

“Esto no significa que podamos detenerlo todo, pero nos aseguramos de que se establezca la máxima defensa posible y la máxima protección de las fuerzas antes de pasar a la ofensiva”, declaró a la prensa esta semana el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.