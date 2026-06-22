Fallece uno de los hombres tiroteados en Trujillo Alto
La balacera había dejado dos heridos en la carretera PR-843
22 de junio de 2026 - 7:09 AM
22 de junio de 2026 - 7:09 AM
La Policía informó esta mañana que un hombre falleció luego de que fuera uno de dos personas baleadas en la madrugada de ayer, domingo, en Trujillo Alto.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la carretera PR-843, kilómetro 4.3.
Al llegar a la escena, la Policía localizó a dos hombres heridos de bala, quienes fueron trasladados a una institución hospitalaria.
“Posteriormente, uno de los heridos falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas. El occiso aun no ha sido identificado”, apuntó el informe policiaco.
El occiso fue identificado como Joseph Manuel Ojeda Ramos, de 27 años, quien recibió cinco heridas en la espalda.
“El segundo hombre permanece bajo atención médica, mientras que se desconoce su condición actual”, agregó.
El agente Millán, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal José Aponte Torres, continúan con la investigación.
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