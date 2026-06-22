Fallece uno de los hombres tiroteados en Trujillo Alto

La Policía informó esta mañana que un hombre falleció luego de que fuera uno de dos personas baleadas en la madrugada de ayer, domingo, en Trujillo Alto.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la carretera PR-843, kilómetro 4.3.

Al llegar a la escena, la Policía localizó a dos hombres heridos de bala, quienes fueron trasladados a una institución hospitalaria.

“Posteriormente, uno de los heridos falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas. El occiso aun no ha sido identificado”, apuntó el informe policiaco.

El occiso fue identificado como Joseph Manuel Ojeda Ramos, de 27 años, quien recibió cinco heridas en la espalda.

“El segundo hombre permanece bajo atención médica, mientras que se desconoce su condición actual”, agregó.