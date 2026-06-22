Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece uno de los hombres tiroteados en Trujillo Alto

La balacera había dejado dos heridos en la carretera PR-843

22 de junio de 2026 - 7:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los heridos habían sido llevados a un hospital para tratar de salvarles la vida. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó esta mañana que un hombre falleció luego de que fuera uno de dos personas baleadas en la madrugada de ayer, domingo, en Trujillo Alto.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la carretera PR-843, kilómetro 4.3.

Al llegar a la escena, la Policía localizó a dos hombres heridos de bala, quienes fueron trasladados a una institución hospitalaria.

“Posteriormente, uno de los heridos falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas. El occiso aun no ha sido identificado”, apuntó el informe policiaco.

El occiso fue identificado como Joseph Manuel Ojeda Ramos, de 27 años, quien recibió cinco heridas en la espalda.

“El segundo hombre permanece bajo atención médica, mientras que se desconoce su condición actual”, agregó.

El agente Millán, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, junto al fiscal José Aponte Torres, continúan con la investigación.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsTrujillo AltoAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: