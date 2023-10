Un familiar de la turista reportada como desaparecida en Naguabo, Amanda Webster, llegó en la mañana de este jueves para el proceso de identificación de un cuerpo hallado por las autoridades durante la búsqueda de la mujer, de 44 años de edad.

Se trata de Nathan Webster, quien llegó al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) acompañado por agentes de la Policía de Puerto Rico.

Después de casi dos horas en el interior del ICF, Nathan Webster salió del edificio sin ofrecer comentarios públicos.

Por su parte, el teniente Félix Morales, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, indicó que, al momento, el ICF no ha emitido una certificación oficial de la identidad y que esperarán por placas dentales para culminar el proceso de confirmar o descartar si el cuerpo corresponde a Amanda Lynn Webster.

“Todavía el Instituto no ha concluido (el proceso de identificación). Está en espera de placas dentales y demás. No han concluido los análisis”, sostuvo Morales, quien aseguró que no tienen un estimado de cuánto tiempo tardaría el proceso.

Explicó que el mismo ICF gestiona el envío de las placas dentales desde el doctor u hospital donde están los expedientes médicos.

Por su parte, la portavoz del ICF, Betsy Rivera, indicó en declaraciones escritas que “un familiar autorizado acudió hoy al Instituto de Ciencias Forenses para realizar el proceso de identificación del cuerpo de una fémina que fue hallado en Naguabo y se cree pueda corresponder al de la turista Amanda Webster”.

“Información para localizar el expediente dental de (Amanda) Webster, una muestra de ADN al familiar y datos sobre una licencia de portación de armas de (Amanda) Webster se tomaron como parte del expediente para tener todas las alternativas disponibles para corroborar la identidad del cadáver en custodia del ICF”, abundó Rivera.

El personal forense intentará tomar huellas dactilares al cuerpo, que está en estado de descomposición, para compararlas con las huellas contenidas en el expediente de la licencia de armas de fuego de la turista.

Rivera detalló que “la autopsia del cadáver fue realizada el pasado domingo”, pero la información ofrecida no adelantó si ya se ha determinado una causa de muerte del cuerpo encontrado.

Mientras, Morales no quiso comentar sobre si el cuerpo presentaba algún signo de violencia o algún tipo de herida. Se limitó a comentar que todavía el ICF sigue en proceso de determinar la causa de muerte del cuerpo hallado en el río.

“Todavía faltan unos análisis toxicológicos. Están en espera para concluir la causa de muerte”, apuntó. “La ciencia va a certificar eso”.

La maestra de profesión se hospedaba en la Casa Parcha, una propiedad de alquiler a corto plazo ubicada en el sector Camino Viejo del barrio Florida que, según la Uniformada, contrató mediante la plataforma Airbnb.

Su padre, Thomas R. Webster, radicó una querella de persona desaparecida el pasado 12 de octubre.

Asimismo, según la Policía, la dueña del lugar alquilado por Webster alertó sobre la desaparición tras percatarse de que esta no realizó el proceso de salida del hospedaje, como acordado, y dejó sus pertenencias y un auto rentado.

Tras activar la alerta Ashanti, personal de distintas agencias llevó a cabo un operativo de búsqueda, el 14 de octubre, que resultó en el hallazgo del cuerpo de una mujer, boca abajo, flotando en una zona rocosa del río que se encuentra en ese sector.

Desde que se reportó su desaparición, allegados a Webster han destacado las cualidades de la educadora de arte en una escuela de Indiana y han realizado actividades para recordarla.

“Podías sentir su presencia y su calidez inmediatamente. Ella daba los mejores abrazos. Era única y feliz y tenía una personalidad radiante y bella. La vamos a extrañar mucho”, afirmó Sharon Rickson al canal de televisión WTHR.