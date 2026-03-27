Federales asumen la custodia de “Crayola”, presunto integrante de una narcoganga en Corozal
Agentes presuntamente le ocuparon armas de fuego, municiones y drogas, indicó la Policía
27 de marzo de 2026 - 1:06 PM
27 de marzo de 2026 - 1:06 PM
El Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) asumió la jurisdicción sobre Edgardo Burgos Jiménez, alias “Crayola”, de 29 años y residente de Corozal, quien fue arrestado en la tarde del jueves por agentes de la Policía.
Según un informe actualizado de la Uniformada, la agencia federal tomó custodia del arrestado luego de que oficiales de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón ejecutaran una orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en la urbanización Estancias de Palmarejo, en Corozal.
La orden de registro contó con la autorización de la jueza Catherine Brunelle, del Tribunal de Bayamón, y fue consultada con la fiscal Isabel Lafontaine.
El arresto se produjo en el marco de investigaciones relacionadas con la organización criminal del barrio Palos Blancos. De hecho, la Policía señaló a Burgos Jiménez como presunto integrante de la narcoganga.
Durante el allanamiento, los agentes ocuparon un AR-15 Pistol, dos pistolas Glock (modelos 23 y 19), 114 municiones de diferentes calibres, cargadores y cocaína. Además, se incautaron dos vehículos, para los cuales se solicitará una orden de registro adicional.
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