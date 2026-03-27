Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Federales asumen la custodia de “Crayola”, presunto integrante de una narcoganga en Corozal

Agentes presuntamente le ocuparon armas de fuego, municiones y drogas, indicó la Policía

27 de marzo de 2026 - 1:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edgardo Burgos Jiménez, alias "Crayola", de 29 años y residente de Corozal. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) asumió la jurisdicción sobre Edgardo Burgos Jiménez, alias “Crayola”, de 29 años y residente de Corozal, quien fue arrestado en la tarde del jueves por agentes de la Policía.

RELACIONADAS

Según un informe actualizado de la Uniformada, la agencia federal tomó custodia del arrestado luego de que oficiales de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón ejecutaran una orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en la urbanización Estancias de Palmarejo, en Corozal.

La orden de registro contó con la autorización de la jueza Catherine Brunelle, del Tribunal de Bayamón, y fue consultada con la fiscal Isabel Lafontaine.

El arresto se produjo en el marco de investigaciones relacionadas con la organización criminal del barrio Palos Blancos. De hecho, la Policía señaló a Burgos Jiménez como presunto integrante de la narcoganga.

Durante el allanamiento, los agentes ocuparon un AR-15 Pistol, dos pistolas Glock (modelos 23 y 19), 114 municiones de diferentes calibres, cargadores y cocaína. Además, se incautaron dos vehículos, para los cuales se solicitará una orden de registro adicional.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: