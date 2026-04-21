¿Fuiste policía entre 2010 y 2014? Podrías recibir un pago por orden judicial federal

Si trabajaste en la Policía de Puerto Rico entre el 13 de junio de 2010 y el 31 de agosto de 2014, podrías ser uno de los 204 oficiales que busca el Departamento del Trabajo federal para recibir un dinero adeudado por concepto de salario retroactivo tras una orden judicial.

La orden, que data de 2016, exigió a la Policía el pago de $8,732,386 en salarios retroactivos e intereses a 2,642 oficiales. Aunque la mayoría de los agentes afectados ya ha recibido su pago, aún hay 204 empleados a los que se les adeuda una cantidad. En un comunicado se mencionó la cantidad de $128,704, pero no queda claro si se trata de una cantidad global.

La División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo federal es responsable de distribuir los salarios y exhorta a los trabajadores afectados a que sepan que aún pueden reclamarlos. Incluso, si recibieron pagos en plazos, podrían cualificar para fondos adicionales.

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“La División de Horas y Salarios está dedicada a entregar los salarios atrasados a todos los trabajadores afectados que se los ganaron”, dijo el director del Distrito del Caribe de la División de Horas y Salarios, José R. Vázquez, en Puerto Rico.

“Alentamos a estos trabajadores a comunicarse con nosotros al 1-202-343-5524 o a utilizar nuestra herramienta de búsqueda en línea, ‘Workers Owed Wages’, para averiguar si se les deben salarios atrasados”, abundó Vázquez. “Por favor utilicen el termino de búsqueda ‘PR Police’ cuando utilicen el sistema ‘Workers Owed Wages’”.

La investigación de la División de Horas y Salarios encontró que, entre junio de 2010 y agosto de 2014, la Policía cometió múltiples violaciones deliberadas de la Ley de Normas Justas de Trabajo, particularmente en relación con la falta de pago adecuado de horas extras.

Empleadores y trabajadores pueden llamar a la mencionada división con preguntas y solicitudes de asistencia de cumplimiento a su línea telefónica gratuita 866-4US-Wage (487-9243).

Además, se recomendó a los empleadores utilizar los kits de herramientas de asistencia de cumplimiento por industria de la agencia para conocer sus responsabilidades bajo las leyes aplicables.

El programa PAID de la agencia ofrece a los empleadores la oportunidad de autorreportarse y resolver posibles violaciones de salario mínimo y horas extras bajo la FLSA, así como ciertas posibles violaciones bajo la Ley de Ausencia Familiar y Médica.

Los interesados pueden obtener más datos sobre la División de Horas y Salarios, incluyendo una herramienta de búsqueda que permite verificar si pudieran tener salarios atrasados recaudados por la agencia.