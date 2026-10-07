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Golpe al narcotráfico: interceptan lancha con más de 2,000 kilos de cocaína al sur de Ponce

En “Lo de Hoy”, el superintendente de la Policía, Joseph González, informó preliminarmente de tres personas arrestadas

7 de octubre de 2026 - 10:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cargamento de cocaína estaba valorado en un millón de dólares. (GFR Media)
Una foto de archivo de un cargamento de cocaína.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una lancha con un gran cargamento de cocaína fue interceptada a tempranas horas del miércoles al sur de Ponce, confirmó a El Nuevo Día el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón.

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“Recibí información sobre una lancha que fue incautada por ahora (la información preliminar apunta a que) con más de 2,000 kilos de cocaína en el área de Ponce”, indicó González Falcón en el programa “Lo de Hoy”.

Al abundar al respecto, el funcionario explicó que la información era inicial, pero que “parece que hay más de 2,000 kilos de cocaína”. Añadió que hay tres personas detenidas de nacionalidad venezolana.

“La información es bien preliminar... Fue como a 20 millas (náuticas) del sur de Ponce”, abundó González.

En lo que va de año, la Policía ha incautado 11,417 kilos de cocaína. Sin embargo, el cargamento de esta mañana fue ocupado por el Caribbean Air Marine Branch de la Pratulla Fronteriza.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICDrogasCocaínaPonce
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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