Golpe al narcotráfico: interceptan lancha con más de 2,000 kilos de cocaína al sur de Ponce

Una lancha con un gran cargamento de cocaína fue interceptada a tempranas horas del miércoles al sur de Ponce, confirmó a El Nuevo Día el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón.

“Recibí información sobre una lancha que fue incautada por ahora (la información preliminar apunta a que) con más de 2,000 kilos de cocaína en el área de Ponce”, indicó González Falcón en el programa “Lo de Hoy”.

Al abundar al respecto, el funcionario explicó que la información era inicial, pero que “parece que hay más de 2,000 kilos de cocaína”. Añadió que hay tres personas detenidas de nacionalidad venezolana.

“La información es bien preliminar... Fue como a 20 millas (náuticas) del sur de Ponce”, abundó González.

En lo que va de año, la Policía ha incautado 11,417 kilos de cocaína. Sin embargo, el cargamento de esta mañana fue ocupado por el Caribbean Air Marine Branch de la Pratulla Fronteriza.

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