Hijo presuntamente roba prendas y dinero a su madre en Cataño

Una mujer de 73 años se querelló ante la Policía luego de que su hijo de 54 años presuntamente se apropiara de varias prendas de oro y dinero de su cuenta bancaria.

De acuerdo con el informe de la Uniformada, el robo ocurrió en una residencia localizada en el barrio La Puntilla, en Cataño.

Según las autoridades, la querellante manifestó que su hijo se apropió ilegalmente de una cadena de San Lázaro en oro y diamantes valorada en $3,500.