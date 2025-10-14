Hijo presuntamente roba prendas y dinero a su madre en Cataño
Según la querellante, tomó una cadena de oro y diamantes, unos aretes y dinero de su tarjeta bancaria
14 de octubre de 2025 - 3:13 PM
14 de octubre de 2025 - 3:13 PM
Una mujer de 73 años se querelló ante la Policía luego de que su hijo de 54 años presuntamente se apropiara de varias prendas de oro y dinero de su cuenta bancaria.
De acuerdo con el informe de la Uniformada, el robo ocurrió en una residencia localizada en el barrio La Puntilla, en Cataño.
Según las autoridades, la querellante manifestó que su hijo se apropió ilegalmente de una cadena de San Lázaro en oro y diamantes valorada en $3,500.
También, habría robado un juego de aretes en oro con piedras azules, valorado en aproximadamente $260. Agregó que supuestamente se robó $260 de la tarjeta ATH de una cooperativa en la cual recibe su cheque de seguro social.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: