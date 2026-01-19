Opinión
Hombre de 76 años fallece atropellado en Carolina

La Policía indicó que el peatón estaba cruzando la avenida PR-3

19 de enero de 2026 - 7:26 AM

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 76 años falleció tras ser atropellado en la noche de este domingo en Carolina, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:21 p.m., en la carretera PR-3, kilómetro 9.2, frente al Hospital de la UPR Dr. Federico Trilla.

En comunicado de prensa, la Uniformada informó que “el peatón identificado como Wilfredo Colón López, de 76 años, se dispuso a cruzar la referida vía de rodaje sin tomar las debidas precauciones, cuando fue impactado por la parte frontal de un vehículo GMC Envoy, color vino, del año 2024, conducido por un hombre de 42 años”.

“Como resultado del impacto, Colón López falleció en el lugar debido a los traumas recibidos”, agregó.

Según la Policía, el conductor se detuvo en la escena y arrojó 0.00% de alcohol en el organismo.

El agente Alexander Gaztambide Franco, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, y el fiscal Carlos Peña continúan con la investigación del caso.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 14 muertes en accidentes de tránsito este año, seis más que los ocho registrados a la misma fecha en el 2025.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
