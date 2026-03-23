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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre denuncia haber sido golpeado y despojado de su auto en Bayamón

La víctima, de 39 años, presentaba fracturas en ambos brazos y una pierna

23 de marzo de 2026 - 10:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un empleado denunció que un hombre entró ensangrentado a la estación de gasolina. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga un “carjacking” reportado en la madrugada de este lunes en Bayamón, y que dejó a la víctima ensangrentada y con fracturas en ambos brazos y una pierna.

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Las autoridades fueron alertadas sobre el incidente a eso de las 12:35 a.m. de este lunes, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El delito presuntamente ocurrió cercano a una gasolinera en la avenida Laurel, en la urbanización Santa Juanita. Un empleado del local denunció que un hombre entró ensangrentado a la estación de gasolina.

“Antes de desplomarse, alegó que varios individuos lo golpearon y despojaron de su vehículo Toyota Corolla Cross, negra y del año 2024 con tablilla KIP-491, cerca del lugar”, detalló la Uniformada, en un informe preliminar.

Paramédicos que llegaron al lugar indicaron que el hombre, de 39 años, tenía una contusión en la cabeza, fractura en ambos brazos y una pierna, por lo cual fue transportado en “condición delicada” a un hospital.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón están a cargo de la pesquisa.

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CarjackingsCarjackingBayamónAgresionesPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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