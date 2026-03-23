Hombre denuncia haber sido golpeado y despojado de su auto en Bayamón

La Policía investiga un “carjacking” reportado en la madrugada de este lunes en Bayamón, y que dejó a la víctima ensangrentada y con fracturas en ambos brazos y una pierna.

Las autoridades fueron alertadas sobre el incidente a eso de las 12:35 a.m. de este lunes, mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

El delito presuntamente ocurrió cercano a una gasolinera en la avenida Laurel, en la urbanización Santa Juanita. Un empleado del local denunció que un hombre entró ensangrentado a la estación de gasolina.

“Antes de desplomarse, alegó que varios individuos lo golpearon y despojaron de su vehículo Toyota Corolla Cross, negra y del año 2024 con tablilla KIP-491, cerca del lugar”, detalló la Uniformada, en un informe preliminar.

Paramédicos que llegaron al lugar indicaron que el hombre, de 39 años, tenía una contusión en la cabeza, fractura en ambos brazos y una pierna, por lo cual fue transportado en “condición delicada” a un hospital.