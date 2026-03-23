Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ocupan millonario cargamento de cocaína cerca de la costa de Loíza

La incautación fue resultado de una intervención con una embarcación en horas de la madrugada del lunes

23 de marzo de 2026 - 8:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la embarcación intervenida, las autoridades ocuparon 24 fardos cocaína, con un valor estimado en $11.5 millones. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes adscritos a las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía ocuparon en la madrugada de este lunes un cargamento millonario de cocaína cerca de la costa de Loíza.

RELACIONADAS

El superintendente de la Policía, Joseph González, informó que la incautación fue resultado de una intervención con una embarcación a unas dos millas náuticas del río Grande de Loíza.

El comunicado detalló que, como resultado de la intervención, se ocuparon aproximadamente 24 fardos de cocaína, con un peso total estimado de 823 kilogramos y un valor aproximado $11.5 millones.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que personal de la Unidad Marítima de FURA en Piñones y de Ceiba realizaban un patrullaje preventivo cuando detectaron una embarcación sospechosa.

Fue descrita como de fabricación casera (tipo yola), de aproximadamente 26 pies de eslora, color gris y azul, propulsada por dos motores fuera de borda marca Yamaha de 60 HP, color negro.

“La embarcación navegaba sin luces de navegación encendidas y sin identificación visible, en violación a las disposiciones de la Ley 430, conocida como la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, apuntó el comunicado policiaco.

“Ante esta situación, los agentes procedieron a intervenir. Al activar la luz de búsqueda e identificarse mediante comandos de voz como agentes de la Policía de Puerto Rico, los tres individuos a bordo emprendieron la huida”, agregó.

En ese momento inició “un seguimiento táctico durante el cual los agentes continuaron impartiendo instrucciones, logrando finalmente interceptar y detener la embarcación, frustrando así la evasión de los sospechosos”.

Los tres individuos fueron arrestados y transportados a la Unidad Marítima de Piñones, mientras que la embarcación ocupada fue remolcada hasta el mismo lugar.

En las instalaciones de la Unidad se encontraba personal federal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, junto con la Unidad Canina (K-9).

Durante una inspección exterior, el can realizó un marcaje positivo a la presencia de sustancias controladas.

“Esta intervención demuestra la efectividad de nuestro patrullaje preventivo y la capacidad de respuesta de nuestros agentes de FURA”, indicó González, en declaraciones escritas.

Agregó que, “gracias a una operación coordinada, se logró interceptar una embarcación que intentaba ingresar un cargamento significativo de cocaína a nuestras costas, resultando en el arresto de tres individuos y la ocupación de más de 800 kilogramos de droga. Continuaremos reforzando la vigilancia marítima y trabajando en conjunto con agencias federales para combatir el trasiego de drogas y proteger a Puerto Rico”.

El caso y la evidencia fueron asumidos por las autoridades federales, quienes continuarán con el proceso de inventario y la eventual radicación de cargos correspondientes, informó la Uniformada.

Tags
NarcotráficoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsFURALoíza
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 23 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: