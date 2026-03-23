Ocupan millonario cargamento de cocaína cerca de la costa de Loíza

Agentes adscritos a las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía ocuparon en la madrugada de este lunes un cargamento millonario de cocaína cerca de la costa de Loíza.

El superintendente de la Policía, Joseph González, informó que la incautación fue resultado de una intervención con una embarcación a unas dos millas náuticas del río Grande de Loíza.

El comunicado detalló que, como resultado de la intervención, se ocuparon aproximadamente 24 fardos de cocaína, con un peso total estimado de 823 kilogramos y un valor aproximado $11.5 millones.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que personal de la Unidad Marítima de FURA en Piñones y de Ceiba realizaban un patrullaje preventivo cuando detectaron una embarcación sospechosa.

Fue descrita como de fabricación casera (tipo yola), de aproximadamente 26 pies de eslora, color gris y azul, propulsada por dos motores fuera de borda marca Yamaha de 60 HP, color negro.

PUBLICIDAD

“La embarcación navegaba sin luces de navegación encendidas y sin identificación visible, en violación a las disposiciones de la Ley 430, conocida como la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico”, apuntó el comunicado policiaco.

“Ante esta situación, los agentes procedieron a intervenir. Al activar la luz de búsqueda e identificarse mediante comandos de voz como agentes de la Policía de Puerto Rico, los tres individuos a bordo emprendieron la huida”, agregó.

En ese momento inició “un seguimiento táctico durante el cual los agentes continuaron impartiendo instrucciones, logrando finalmente interceptar y detener la embarcación, frustrando así la evasión de los sospechosos”.

Los tres individuos fueron arrestados y transportados a la Unidad Marítima de Piñones, mientras que la embarcación ocupada fue remolcada hasta el mismo lugar.

En las instalaciones de la Unidad se encontraba personal federal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, junto con la Unidad Canina (K-9).

Durante una inspección exterior, el can realizó un marcaje positivo a la presencia de sustancias controladas.

“Esta intervención demuestra la efectividad de nuestro patrullaje preventivo y la capacidad de respuesta de nuestros agentes de FURA”, indicó González, en declaraciones escritas.

Agregó que, “gracias a una operación coordinada, se logró interceptar una embarcación que intentaba ingresar un cargamento significativo de cocaína a nuestras costas, resultando en el arresto de tres individuos y la ocupación de más de 800 kilogramos de droga. Continuaremos reforzando la vigilancia marítima y trabajando en conjunto con agencias federales para combatir el trasiego de drogas y proteger a Puerto Rico”.