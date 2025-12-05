Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere tras ser impactado mientras arreglaba una motora en Bayamón

El incidente ocurrió a tempranas horas del viernes

5 de diciembre de 2025 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.    (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre murió tras ser impactado por un vehículo mientras reparaba una motora en un incidente reportado a tempranas horas del viernes en la carretera PR-167, barrio Buena Vista, en Bayamón.

RELACIONADAS

Benet Figueroa Márquez, de 31 años, reparaba una motora en una zona poco alumbrada, cuando el conductor de un vehículo marca Suzuki, modelo Gran Vitara, color gris, del año 2001, intenta evadir la motora e impacta al peatón con la parte frontal del auto.

Como resultado del impacto, Figueroa Márquez murió en el acto.

Al conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo.

El agente Juan Rivera Ramos, supervisado por el sargento José E. Rosario Santiago adscritos a la unidad policiaca antes mencionada, en unión a la fiscal Yarelis Sánchez Counier, se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsBayamónPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 5 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: