Hombre muere tras ser impactado mientras arreglaba una motora en Bayamón

Un hombre murió tras ser impactado por un vehículo mientras reparaba una motora en un incidente reportado a tempranas horas del viernes en la carretera PR-167, barrio Buena Vista, en Bayamón.

Benet Figueroa Márquez, de 31 años, reparaba una motora en una zona poco alumbrada, cuando el conductor de un vehículo marca Suzuki, modelo Gran Vitara, color gris, del año 2001, intenta evadir la motora e impacta al peatón con la parte frontal del auto.

Como resultado del impacto, Figueroa Márquez murió en el acto.

Al conductor se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.00% de alcohol en su organismo.