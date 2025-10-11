Incidente desgraciado en Carolina: fallece hombre tras recibir una descarga eléctrica

Un hombre falleció en la mañana de este sábado tras recibir una descarga eléctrica en un incidente desgraciado reportado en la avenida Roberto Clemente, frente al restaurante Tío Papo, en Carolina.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación.

Al llegar los agentes al lugar, fueron informados que el fallecido podaba un árbol cerca de un tendido eléctrico cuando recibió una descarga que le provocó la muerte en el acto.