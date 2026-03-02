Investigan caso de infante con sangrado craneal en Ponce
Al momento no se ha indicado si el bebé de nueve meses tiene señales de algún golpe o maltrato
2 de marzo de 2026 - 9:10 AM
La Policía investiga el caso de un bebé de nueve meses que fue llevado en la madrugada de este lunes a un hospital en Ponce.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el caso fue reportado a eso de las 5:05 de la mañana de hoy, en el Hospital San Lucas.
A preguntas de este medio, la Policía indicó que al momento no se ha informado si el bebé tiene o no señales de algún golpe o maltrato.
“Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una mujer acudió con su hijo menor de 9 meses de edad al hospital antes mencionado, debido a que presentaba fiebre”, señala el comunicado.
“Según se informó, al ser evaluado por el médico de turno, el infante fue diagnosticado con sangrado craneal. Ante la condición presentada, el menor será referido a Centro Médico, para recibir atención especializada”, agregó.
