Investigan caso de infante con sangrado craneal en Ponce

La Policía investiga el caso de un bebé de nueve meses que fue llevado en la madrugada de este lunes a un hospital en Ponce.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el caso fue reportado a eso de las 5:05 de la mañana de hoy, en el Hospital San Lucas.

A preguntas de este medio, la Policía indicó que al momento no se ha informado si el bebé tiene o no señales de algún golpe o maltrato.

“Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una mujer acudió con su hijo menor de 9 meses de edad al hospital antes mencionado, debido a que presentaba fiebre”, señala el comunicado.