Investigan el asesinato de un hombre armado en Guánica

La Policía investiga el asesinato de un hombre armado en la tarde de ayer, sábado, en Guánica.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al occiso como Daniel Luis González Lugo, de 26 años.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:20 de la tarde de ayer, frente a una cancha ubicada en la PR-1, del barrio Arenas.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre unos disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre”, indicó el comunicado policiaco.

Agregó que “al occiso, se le ocupó un cargador transparente, con 26 municiones; un cargador pequeño color negro, con 13 municiones de calibre 9 milímetros, todo esto dentro de una cartera negra deportiva”.