Investigan el asesinato de un hombre armado en Guánica
La Policía encontró que tenía una pistola y municiones
4 de enero de 2026 - 9:48 AM
En comunicado de prensa, la Uniformada identificó al occiso como Daniel Luis González Lugo, de 26 años.
Los hechos fueron reportados a eso de las 6:20 de la tarde de ayer, frente a una cancha ubicada en la PR-1, del barrio Arenas.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre unos disparos en el lugar.
“Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre”, indicó el comunicado policiaco.
Agregó que “al occiso, se le ocupó un cargador transparente, con 26 municiones; un cargador pequeño color negro, con 13 municiones de calibre 9 milímetros, todo esto dentro de una cartera negra deportiva”.
“Además, se le ocupó una pistola, color negro, Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, con un cargador negro el cual contenía 31 municiones”, apuntó.
