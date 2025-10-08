Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de octubre de 2025
77°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el fallecimiento de un hombre tras accidente vehicular en Mayagüez

La Policía indicó que el septuagenario impactó un poste

8 de octubre de 2025 - 6:52 AM

Updated At

Actualizado el 8 de octubre de 2025 - 7:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente fatal se reportó a eso de las 8:17 p.m. en la carretera PR-172 del barrio La Sierra, en Caguas.
Hasta este martes, la Policía había reportado 195 muertes en incidentes vehiculares, 34 menos que los 229 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga las circunstancias entorno a la muerte de un septuagenario tras un accidente vehicular en la noche de este martes, en Mayagüez.

RELACIONADAS

El caso fue reportado a eso de las 11:00 p.m., en la carretera PR-104, del barrio Algarrobos.

Según la información preliminar, falleció un hombre de 75 años, quien conducía un vehículo de motor Suzuki, modelo Vitara negro, del año 2013.

El informe policiaco indica que, al llegar frente al edificio Haus Sonne, este “pierde el control y dominio del volante”, por lo que chocó contra un poste de madera.

Por su parte, el director del Negociado del Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, indicó que esperarán por el protocolo de autopsia para determinar si el fallecimiento se debió al choque o a alguna condición de salud, ya que el impacto observado como leve en el vehículo fue por el lado del pasajero.

El agente Harry Vega, adscrito a la División de Tránsito, y la fiscal Vanessa Rivera se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este martes, la Policía había reportado 195 muertes en incidentes vehiculares, 34 menos que los 229 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoBreaking NewsMayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 8 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: