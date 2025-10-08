Investigan el fallecimiento de un hombre tras accidente vehicular en Mayagüez

La Policía investiga las circunstancias entorno a la muerte de un septuagenario tras un accidente vehicular en la noche de este martes, en Mayagüez.

El caso fue reportado a eso de las 11:00 p.m., en la carretera PR-104, del barrio Algarrobos.

Según la información preliminar, falleció un hombre de 75 años, quien conducía un vehículo de motor Suzuki, modelo Vitara negro, del año 2013.

El informe policiaco indica que, al llegar frente al edificio Haus Sonne, este “pierde el control y dominio del volante”, por lo que chocó contra un poste de madera.

Por su parte, el director del Negociado del Tránsito de la Policía, Elvis Zeno, indicó que esperarán por el protocolo de autopsia para determinar si el fallecimiento se debió al choque o a alguna condición de salud, ya que el impacto observado como leve en el vehículo fue por el lado del pasajero.

El agente Harry Vega, adscrito a la División de Tránsito, y la fiscal Vanessa Rivera se hicieron cargo de la pesquisa.