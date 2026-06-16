Investigan hallazgo de presunto artefacto explosivo en residencia abandonada en Coamo

La Policía investiga un presunto artefacto explosivo encontrado en una residencia en Coamo catalogada como estorbo público.

Según información preliminar, el incidente fue reportado a la Policía las 11:21 a.m., cuando una persona llamó al cuartal para avisar sobre el dispositivo en el interior de una vivienda ubicada en la calle Ramón Power #45.

Personal de la División de Explosivos de Ponce se hizo cargo del protocolo correspondiente, que incluyó el establecimiento de un perímetro de seguridad en el área.