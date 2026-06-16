Investigan hallazgo de presunto artefacto explosivo en residencia abandonada en Coamo
Personal de la Policía estableció un perímetro de seguridad en el área como parte del protocolo
16 de junio de 2026 - 2:11 PM
16 de junio de 2026 - 2:11 PM
La Policía investiga un presunto artefacto explosivo encontrado en una residencia en Coamo catalogada como estorbo público.
Según información preliminar, el incidente fue reportado a la Policía las 11:21 a.m., cuando una persona llamó al cuartal para avisar sobre el dispositivo en el interior de una vivienda ubicada en la calle Ramón Power #45.
Personal de la División de Explosivos de Ponce se hizo cargo del protocolo correspondiente, que incluyó el establecimiento de un perímetro de seguridad en el área.
De momento, no se ofrecieron detalles adicionales sobre el tipo de artefacto localizado.
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