Investigan muerte de un hombre tras ser detenido durante un altercado en Fajardo

La División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza de la Policía (FIU, por sus siglas en inglés) y el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo investigan la muerte de un hombre en la madrugada de este domingo, luego de que fuera arrestado con el uso de un dispositivo de control eléctrico conocido como “taser”.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que los hechos fueron reportados a eso de las 12:00 a.m.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre llegó al puente peatonal frente a las facilidades del CIC de Fajardo, “desorientado y gritando” y “se lanzó de espaldas del barandal del mencionado lugar cayendo al pavimento, recibiendo una herida abierta en el área de la cabeza”.

El informe indica que al lugar llegaron paramédicos de Emergencias Médicas Municipales para asistirlo, pero que el hombre presuntamente “se tornó agresivo lanzando golpes con sus manos y pies”.

“Acto seguido, mordió a varios agentes de la policía y agarró una piedra del suelo, por lo que se utilizó el dispositivo de control eléctrico logrando el arresto”, indica la versión policíaca.

PUBLICIDAD

En el informe también se expone que el hombre “fue transportado en ambulancia al Hospital Caribbean Medical Center de Fajardo, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica”.

El fiscal Daniel Feliciano Rivera ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para determinar la causa de muerte.

Kilómetro 0 reacciona a la intervención

Por su parte, en declaraciones escritas, la organización Kilómetro 0 denunció que la “Policía de Puerto Rico le provocó la muerte a un hombre” que “atravesaba una crisis de salud mental”.

En un comunicado de prensa, la entidad sin fines de lucro señaló que la “agresión policial fue con tres descargas del Dispositivo de Control Electrónico (DCE)” y cuestionó que la amenaza fuera que “el hombre en crisis agarró dos piedras”, justificando “poner su vida en riesgo con el uso de fuerza, en efecto provocando su muerte”.

Asimismo, recordó que la orden de la Policía de Puerto Rico (PPR) que regula el uso del DCE, “en ausencia de circunstancias extraordinarias, NO se podrá aplicar intencionalmente dos (2) descargas simultáneas contra la misma persona. Entiéndase por simultáneas, las aplicaciones hechas por dos (2) miembros de la PPR a la vez o una después de otra de forma inmediata”.

En el comunicado, también detallaron que este es, al menos, el tercer caso de muerte por uso de fuerza o bajo custodia policial de una persona en crisis durante este año.

Kilómetro 0 informó que, en lo que va de 2025, ha documentado once (11) muertes por uso de fuerza policial en Puerto Rico. Añadió que una investigación reciente de la organización encontró que la Policía de Puerto Rico ha aplicado el dispositivo de control electrónico en el 61% de las intervenciones con personas en crisis emocionales, según el análisis de los datos de uso de fuerza de la propia Policía.

PUBLICIDAD