Investigan si muerte en residencia en Adjuntas fue asesinato o legítima defensa

Un hombre murió baleado por su vecino en circunstancias que son investigadas por la Policía desde las 3:03 a.m. de este lunes, en los predios de una residencia en el barrio Guilarte de Adjuntas .

“Por el momento no podamos descartar nada”, añadió el oficial, quien explicó que todavía no ha surgido el detalle en las alegaciones de que el sujeto intentó usar el arma. Romero Rivera sí dijo que el sujeto no tenía licencia para tenerla.