NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joven muere baleado en un residencial de San Juan

Según la Policía, el occiso tenía 20 años

28 de diciembre de 2025 - 7:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 458 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 491 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado, en San Juan.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:45 p.m., en los predios del residencial Brisas de Cupey, San Juan.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una situación sospechosa y luego sobre un herido de bala.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo con heridas de bala en las escaleras de uno de los edificios del complejo de vivienda pública. Paramédicos, que también llegaron a la escena, no encontraron que tuviera signos vitales.

El occiso fue identificado como Yaciel Amil Vázquez Castro, de 20 años y residente de Cupey, quien presentaba tres heridas de bala en el área de la espalda.

Mientras, los investigadores ocuparon en el lugar tres casquillos de bala calibre 9mm. También encontraron una cartera que le pertenecía a la víctima, con dinero en efectivo, un celular, 74 municiones calibre 9mm y tres calibre 9x19.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 458 asesinatos en lo que va de este año, 33 menos que los 491 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
