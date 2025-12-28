Joven muere baleado en un residencial de San Juan

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este sábado, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:45 p.m., en los predios del residencial Brisas de Cupey, San Juan.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una situación sospechosa y luego sobre un herido de bala.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo con heridas de bala en las escaleras de uno de los edificios del complejo de vivienda pública. Paramédicos, que también llegaron a la escena, no encontraron que tuviera signos vitales.

El occiso fue identificado como Yaciel Amil Vázquez Castro, de 20 años y residente de Cupey, quien presentaba tres heridas de bala en el área de la espalda.

Mientras, los investigadores ocuparon en el lugar tres casquillos de bala calibre 9mm. También encontraron una cartera que le pertenecía a la víctima, con dinero en efectivo, un celular, 74 municiones calibre 9mm y tres calibre 9x19.