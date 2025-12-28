Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a víctima de asesinato en estacionamiento de supermercado en Naguabo

El occiso falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala

28 de diciembre de 2025 - 10:30 PM

Actualizado el 28 de diciembre de 2025 - 6:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no ha sido identificada. (Archivo GFR Media)
Un hombre fue asesinado este sábado, poco después de las 8:00 p.m., en el estacionamiento de un supermercado en Naguabo.
Por

Un hombre fue asesinado en la noche de este sábado en el estacionamiento de un supermercado en Naguabo, confirmó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas, mediante llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 que entraron a las 8:18 p.m., sobre una persona herida de bala en el estacionamiento del supermercado Ralph’s ubicado en la carretera PR-31.

Los agentes que respondieron encontraron el cuerpo boca abajo de un hombre que falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.

El occiso fue identificado como Eric Alberto Delgado Carmona, de 34 años y residente de Fajardo.

Cerca del cuerpo encontraron un vehículo Ford F-350 blanco del 2017, que pertenecía a la víctima, y presentaba varios impactos de bala.

De inmediato no se informó sobre un posible móvil para el crimen. De acuerdo con la Policía, el occiso había sido procesado en el pasado por sustancias controladas.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao está a cargo de la pesquisa.

