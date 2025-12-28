Identifican a víctima de asesinato en estacionamiento de supermercado en Naguabo

Un hombre fue asesinado en la noche de este sábado en el estacionamiento de un supermercado en Naguabo, confirmó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas, mediante llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 que entraron a las 8:18 p.m., sobre una persona herida de bala en el estacionamiento del supermercado Ralph’s ubicado en la carretera PR-31.

Los agentes que respondieron encontraron el cuerpo boca abajo de un hombre que falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.

El occiso fue identificado como Eric Alberto Delgado Carmona, de 34 años y residente de Fajardo.

Cerca del cuerpo encontraron un vehículo Ford F-350 blanco del 2017, que pertenecía a la víctima, y presentaba varios impactos de bala.

De inmediato no se informó sobre un posible móvil para el crimen. De acuerdo con la Policía, el occiso había sido procesado en el pasado por sustancias controladas.