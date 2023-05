En los primeros cuatro meses del año, la División de Violencia Doméstica del Negociado de la Policía recibió 16 querellas de índole criminal contra miembros de la Uniformada por, presuntamente, incurrir en ese tipo de conducta, según datos ofrecidos ayer por la directora de esta División, la teniente Aymeé Alvarado.

A esa cifra, se suman nueve querellas que también son investigadas por la mencionada división, en las que miembros de la Policía fueron las víctimas.

“Entiendo que no hay un problema interno. Al contrario, en este tiempo he evaluado investigaciones administrativas, de hecho, he sido parte de las investigaciones, y son fuertes, pero es parte de los trámites que se tienen que dar para que haya pureza en el proceso”, sostuvo Alvarado.

Mientras, la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) investiga 24 casos de este tipo por la vía administrativa, en aras de determinar posible conducta impropia e imponer sanciones. Estas 24 instancias responden tanto a empleados civiles como del sistema de rango de la Policía. Una cifra no precisada de ese grupo también integra la lista de casos ante la División de Violencia Doméstica.

“Independientemente no prospere la denuncia o no se radique a nivel criminal, nosotros hacemos una investigación administrativa”, señaló el teniente Luis García, director del Negociado de Asuntos Antidiscriminatorios de la Policía, adscrito al SARP. “Algunos de estos casos en los que la víctima lo que solicita es una orden de protección, que es un proceso civil, el supervisor, aun así, hace un referido a la unidad especializada de violencia doméstica”, agregó el oficial.

Una investigación de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes concluyó que el Negociado de la Policía ha fallado en el cumplimiento y aplicación del protocolo para el manejo de los casos internos de violencia doméstica, y que prácticamente ha reinado la “impunidad” contra los agentes del orden público señalados por esa conducta.

El informe detalla, entre sus principales hallazgos, que el 65% de los casos -ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y el 2 de noviembre de 2022- en los que la parte señalada fue un miembro de la Policía fueron consultados, pero no procedió la radicación de cargos. Ese porcentaje representa 242 casos no radicados de un total de 372.

La teniente reafirmó ayer su rechazo a los hallazgos de la investigación legislativa e insistió en que toda querella contra un agente del orden público es investigada de forma imparcial y velando por la seguridad de todas las partes.

Alvarado explicó que, a cada caso por violencia de género que involucra a un agente, se le aplica la Orden General 600-627 -que se utiliza en el manejo de todo caso de violencia de género- y la Orden General 600-644, que está dirigida específicamente a querellas por violencia de género que involucren a empleados del Negociado de la Policía.

Inmediatamente llega el asunto ante la Uniformada, continuó, se confiscan las armas de fuego en poder del agente señalado y se notifica a SARP para la investigación administrativa. Mientras, la pesquisa para determinar si existen los elementos del delito señalado recae en la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal (SAIC). Esta investigación es dirigida por agentes especializados de las unidades de violencia doméstica, indicó Alvarado.

Completada la investigación criminal, agregó la oficial, esta es evaluada por fiscalía, que determina si procede o no la radicación de cargos criminales. Igualmente, identifican posibles fallas o asuntos que la Uniformada no atendió y, de ser así, pueden exigir ampliar la investigación.

Alvarado sostuvo que las políticas internas del Negociado de la Policía fueron revisadas en noviembre y recordó que cuentan con la monitoría constante del Departamento de Justicia federal. Asimismo, destacó que todos los agentes intervenidos por violencia doméstica -sean ofensores o víctimas- son evaluados en vías de “identificar si pueden continuar ejerciendo sus funciones”.

Pero, ¿qué pasa después que el caso es llevado ante la consideración del tribunal? Alvarado explicó que, en aquellos en los cuales se determina causa probable para arresto contra un miembro de la Policía, inmediatamente comienza un proceso para suspenderlo de sus labores hasta tanto concluya el caso penal. Un veredicto de culpabilidad, incluso si la sentencia se limita al ingreso a un programa de desvío, conlleva la expulsión de la Uniformada.

Alvarado aclaró, sin embargo, que una expulsión puede proceder aun cuando no haya habido un veredicto de culpabilidad a nivel judicial, si la investigación interna apunta a que incurrió en faltas graves al reglamento de la Policía. Otras acciones remediativas puede ser la suspensión de empleo y sueldo, readiestramientos en el tema y bajar de categoría en el sistema de rango.

“La finalidad es tener mejores hombres y mujeres al frente del Negociado de la Policía y queremos calidad”, insistió Alvarado.

La teniente rechazó también algunas de las recomendaciones incluidas en el informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer, como que las querellas de violencia de género que involucren miembros de la Uniformada sean manejadas e investigadas por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Al respecto, Alvarado sostuvo que la OPM ya realiza ese tipo de análisis.

“La OPM es un ente fiscalizador y, en ocasiones, la Policía ha tenido que responder a requerimientos de la OPM cuando entienden que no hemos cumplido con nuestras políticas internas… Sería faltar a la OPM decir que, en la Policía, no podemos cumplir con nuestras propias políticas cuando la OPM ha tenido que entrar a evaluar nuestro trabajo”, subrayó.