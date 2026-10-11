Lo detuvieron por una infracción de tránsito y una hora después lo hallaron asesinado
El cuerpo del hombre apareció dentro del vehículo
11 de octubre de 2026 - 12:09 PM
11 de octubre de 2026 - 12:09 PM
Un hombre de 36 años, quien había sido intervenido por una infracción de tránsito, fue encontrado muerto una hora después dentro de su vehículo, en el kilómetro 5 de la carretera PR-142, en el sector Marzan, en Toa Alta.
Según un informe de la Policía de Puerto Rico, el individuo fue encontrado por agentes de la Unidad Preventiva del mencionado municipio dentro de una guagua Dodge Durango blanca que estaba estacionada en el área del paseo.
El occiso fue identificado como Geovannie Manuel Marrero Hernández, quien presentaba múltiples heridas de bala las cuales le ocasionaron la muerte en el lugar.
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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