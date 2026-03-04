Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere hombre baleado en la tarde del martes en Toa Alta

El incidente violento ocurrió en la carretera PR-159

4 de marzo de 2026 - 9:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El occiso había sido transportado en condición de cuidado a un centro hospitalario de la zona donde, posteriormente, se certificó su muerte a causa de las heridas recibidas.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la tarde de este martes en un incidente registrado en el barrio Quebrada Cruz de Toa Alta.

RELACIONADAS

La Policía resaltó, en declaraciones escritas, que el incidente violento se reportó a las 5:18 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. En la llamada se indicó que un hombre fue herido de bala en la carretera PR-159.

Los agentes que respondieron encontraron al hombre en el pavimento y con múltiples heridas de proyectil de bala. El hombre fue transportado a un hospital de la zona, pero falleció mientras recibía asistencia médica.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsToa AltaAsesinatosPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: