Muere hombre baleado en la tarde del martes en Toa Alta

Un hombre fue asesinado en la tarde de este martes en un incidente registrado en el barrio Quebrada Cruz de Toa Alta.

La Policía resaltó, en declaraciones escritas, que el incidente violento se reportó a las 5:18 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. En la llamada se indicó que un hombre fue herido de bala en la carretera PR-159.

Los agentes que respondieron encontraron al hombre en el pavimento y con múltiples heridas de proyectil de bala. El hombre fue transportado a un hospital de la zona, pero falleció mientras recibía asistencia médica.