El tradicional desfile de apertura cuenta con la participación de cabezudos.

1 / 13 Municipio de San Juan anuncia récord de asistencia en las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026

Municipio de San Juan anuncia récord de asistencia en las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026. El tradicional desfile de apertura cuenta con la participación de cabezudos.

1 / 13 | Municipio de San Juan anuncia récord de asistencia en las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026. El tradicional desfile de apertura cuenta con la participación de cabezudos. - Dennis M. Rivera Pichardo

Las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2026 establecieron un récord de asistencia con un estimado de 1,083,881 personas durante los cuatro días del evento, informó el alcalde del Municipio de San Juan, Miguel Romero, en un comunicado de prensa.

Señaló que solamente en la noche de ayer, domingo, las plataformas de monitoreo utilizadas por el Municipio estimaron una comparecencia de, al menos, 367,387 personas en el Viejo San Juan.

La cifra final supera levemente el estimado de 1,075,184 visitantes reportado al cabo del evento en el 2025.

El primer ejecutivo municipal destacó que desde el inicio la meta principal no era competir con los números del año pasado, sino garantizar una experiencia ordenada, accesible y segura para residentes y visitantes.

“Más allá de cualquier cifra o récord, lo más importante para nosotros era que estas Fiestas transcurrieran de forma organizada, segura y que cada persona sintiera que podía venir a disfrutar de un evento trabajado con meses de planificación. Queríamos que la cultura floreciera y que San Juan fuera, una vez más, la vitrina de todo Puerto Rico ante el país y el mundo, y eso se logró”, expresó Romero Lugo, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

1 / 12 | SanSe 2026: así fue la tercera noche con Juanes, Víctor Manuelle y otros artistas. La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche. - Suministrada 1 / 12 SanSe 2026: así fue la tercera noche con Juanes, Víctor Manuelle y otros artistas La Plaza del Quinto Centenario se llenó a capacidad para disfrutar de la presentación de Juanes el sábado en la noche. Suministrada Compartir

Asimismo, manifestó que “este año vimos cómo nuestra diáspora volvió a casa para revivir lo que significan las Fiestas de la Calle San Sebastián, y cómo miles de turistas disfrutaron de lo que son las Navidades más largas del mundo. Hoy podemos decir que, con esta celebración, culminan oficialmente nuestras Navidades, y lo hacemos con un país unido celebrando su cultura en su capital”.

En horas de la noche del domingo, la Policía Municipal atendió una situación en la que tres menores de edad y un joven adulto resultaron con heridas de arma blanca. Romero Lugo indicó que, aunque en un evento de esta magnitud siempre pueden surgir situaciones aisladas, lo ocurrido demostró que el equipo municipal estaba preparado para actuar con rapidez y eficacia.

1 / 11 | La fiesta sigue activa en el tercer día de las "SanSe". Artesanos y artesanas de todo Puerto Rico han dicho presente en la edición más reciente de las fiestas. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 11 La fiesta sigue activa en el tercer día de las "SanSe" Artesanos y artesanas de todo Puerto Rico han dicho presente en la edición más reciente de las fiestas. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

En el comunicado, el Municipio de San Juan sostuvo que el “comportamiento ejemplar” de la gran mayoría del público y el trabajo coordinado de todas las dependencias municipales, agencias de seguridad, personal de salud y equipos de apoyo, lograron que las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 se desarrollaran como una celebración histórica, segura y exitosa.