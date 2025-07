“No tuvo ningún tipo de empatía”: familia de mujer que perdió su embarazo denuncia intervención policíaca

La familia de una joven de 20 años que perdió su embarazo tras no poder llegar a tiempo al hospital Ryder Memorial en Humacao —luego de ser detenida por un agente por rebasar una luz roja en medio de la emergencia— hizo una fuerte denuncia contra el Negociado de la Policía y no descarta que la intervención haya contribuido, en parte, al trágico desenlace.

Sin embargo, señalaron que, de camino al hospital, fueron detenidos por un agente de la Unidad de Patrullas de Carreteras, quien presuntamente no fue empático ante la emergencia que atravesaban. Por ello, no descartan presentar una querella administrativa para que se investigue el caso de la joven que tenía 38 semanas de gestación.

Ante esta situación, Tommy Cuevas Vega, padre de la bebé, narró que “el guardia no tuvo ningún tipo de empatía. No tuvo nada. Él simplemente quería darme los boletos. Me imagino que tampoco me creyó que era una emergencia. Me detuvo 10, 15, 20 minutos, que en una emergencia eso es crucial. Estamos hablando de vida o muerte”.