La Policía inspeccionó presuntos depósitos clandestinos como parte de un operativo contra el hurto de autos y la venta ilegal de piezas.

1 / 8 Policía emite denuncias contra depósitos clandestinos de vehículos en Lares y Utuado

Policía emite denuncias contra depósitos clandestinos de vehículos en Lares y Utuado. La Policía inspeccionó presuntos depósitos clandestinos como parte de un operativo contra el hurto de autos y la venta ilegal de piezas.

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Como parte de un operativo contra el hurto de autos y la venta ilegal de piezas, la Policía emitió denuncias tras inspeccionar presuntos depósitos clandestinos de vehículos chatarra en Lares y Utuado.

De acuerdo con informe de la Uniformada, agentes de la División de Vehículos Hurtados del área de Utuado examinaron los vehículos y revisaron la documentación de los depósitos, incluidas las patentes municipales y los permisos de operación.

Según la Policía, las inspecciones dieron paso a denuncias por violaciones al artículo 4.08 de la Ley de Vehículos de Tránsito (Ley 22), al Código Municipal de Puerto Rico y a la Ley de Depósitos de Chatarra.

El artículo 4.08 de la Ley 22 exige a los dueños o encargados de talleres de reparación o pintura llevar un registro de los vehículos bajo su custodia.

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“Exhortamos a los ciudadanos a continuar cooperando con las autoridades y a denunciar cualquier actividad sospechosa o taller ilegal”, expresó el teniente Carlos Román Vega, director de la División de Vehículos Hurtados del área de Utuado.