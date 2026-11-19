Policía emite denuncias contra depósitos clandestinos de vehículos en Lares y Utuado
Los agentes inspeccionaron autos chatarra y revisaron patentes municipales
19 de noviembre de 2026 - 11:01 AM
19 de noviembre de 2026 - 11:01 AM
Como parte de un operativo contra el hurto de autos y la venta ilegal de piezas, la Policía emitió denuncias tras inspeccionar presuntos depósitos clandestinos de vehículos chatarra en Lares y Utuado.
De acuerdo con informe de la Uniformada, agentes de la División de Vehículos Hurtados del área de Utuado examinaron los vehículos y revisaron la documentación de los depósitos, incluidas las patentes municipales y los permisos de operación.
Según la Policía, las inspecciones dieron paso a denuncias por violaciones al artículo 4.08 de la Ley de Vehículos de Tránsito (Ley 22), al Código Municipal de Puerto Rico y a la Ley de Depósitos de Chatarra.
El artículo 4.08 de la Ley 22 exige a los dueños o encargados de talleres de reparación o pintura llevar un registro de los vehículos bajo su custodia.
“Exhortamos a los ciudadanos a continuar cooperando con las autoridades y a denunciar cualquier actividad sospechosa o taller ilegal”, expresó el teniente Carlos Román Vega, director de la División de Vehículos Hurtados del área de Utuado.
El oficial indicó que la ciudadanía puede comunicarse directamente con la Comandancia de Utuado o con la línea confidencial de la Uniformada al 787-343-2000.
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