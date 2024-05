Policía investiga confuso incidente en el cuartel de Vega Baja y que es viral en redes

Sin embargo, la Uniformada añadió que no emitiría declaraciones hasta que no culmine la pesquisa.

En el video grabado por la pareja y difundido en las redes sociales se escucha cuando el agente le increpa a la mujer que filmaba el video “la hija de p&%a eres tú”. Acto seguido, el agente le dice a la mujer “no me toques” y ahí surge el altercado en el que el agente utilizó una pistola “taser” para someter al individuo mientras la mujer gritaba “no, no, está recién operado”.