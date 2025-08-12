Opinión
13 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Por derrame de diésel: cierran tres carriles de la PR-22 de Bayamón a San Juan

Las autoridades atienden la situación, que ocurrió a la altura del peaje de Buchanan

12 de agosto de 2025 - 6:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La escena es trabajada por la Unidad Policiaca Autopista Buchanan. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un derrame de diésel en el kilómetro 8.5 de la PR-22, cerca del peaje Buchanan, en dirección de Bayamón hacia San Juan, provocó el cierre de tres carriles de la autopista en la tarde del martes.

Según un informe de la Policía, un camión que transportaba el combustible tuvo un desperfecto mecánico, lo que causó que el líquido se derramara y obstruyera las vías de rodaje.

Los carriles permanecerán cerrados mientras la Unidad Policíaca de Autopistas de Buchanan trabaja la escena.

Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día.
