Por derrame de diésel: cierran tres carriles de la PR-22 de Bayamón a San Juan
Las autoridades atienden la situación, que ocurrió a la altura del peaje de Buchanan
12 de agosto de 2025 - 6:42 PM
Un derrame de diésel en el kilómetro 8.5 de la PR-22, cerca del peaje Buchanan, en dirección de Bayamón hacia San Juan, provocó el cierre de tres carriles de la autopista en la tarde del martes.
Según un informe de la Policía, un camión que transportaba el combustible tuvo un desperfecto mecánico, lo que causó que el líquido se derramara y obstruyera las vías de rodaje.
Los carriles permanecerán cerrados mientras la Unidad Policíaca de Autopistas de Buchanan trabaja la escena.
