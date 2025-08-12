Por derrame de diésel: cierran tres carriles de la PR-22 de Bayamón a San Juan

Un derrame de diésel en el kilómetro 8.5 de la PR-22, cerca del peaje Buchanan, en dirección de Bayamón hacia San Juan, provocó el cierre de tres carriles de la autopista en la tarde del martes.

Según un informe de la Policía, un camión que transportaba el combustible tuvo un desperfecto mecánico, lo que causó que el líquido se derramara y obstruyera las vías de rodaje.