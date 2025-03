La designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, explicó las razones por las cuales la Fiscalía de San Juan no ha podido radicar cargos en contra de la mujer que le entró a batazos a una guagua y luego golpeó a los puños a la conductora en la avenida José Celso Barbosa, en San Juan

Parra Mercado afirmó que personalmente intentó convencer a la víctima de que siguiera adelante con el caso, pero no fue posible, por lo que el Estado, en estos momentos, está de manos atadas para poder proceder con el caso sin tener una persona que pueda, al menos, autenticar el video de la brutal agresión.

De paso, hizo un llamado a otras posibles víctimas de la agresora a que acudan a las autoridades para poder procesar a la mujer que, presuntamente, está involucrada en otros incidentes que también han sido captados en video y difundidos en las redes.

“Yo me uno a la indignación colectiva. De hecho, se citó a la joven para hablar con ella. Yo hablé con ella personalmente. Le expliqué el proceso, la escuché, escuché las anuencias de ella de participar del proceso. Le pedí que nos diera una oportunidad de defender... Le hablé de lo indignante que era la situación, del coraje colectivo de la gente ver esa actitud”, sostuvo.

Añadió que le expresó a la víctima que le permitiera a la Fiscalía de San Juan defenderla en el proceso. Explicó que la joven planteó varios asuntos, entre ellos, que su mamá le pidió que no siguiera con el caso, por lo que procedió a darle su número de teléfono celular y le enfatizó que estaba dispuesta a hablar con su familia para proceder con el caso en los tribunales.

“Estuvimos hablando como unos 15 o 20 minutos, pero ella no aceptó. Ni siquiera se tiene una versión de qué fue lo que pasó, porque no quiso ni ser entrevistada. Así que nosotros no tenemos la información de cuál fue la situación que propició este ataque. La realidad es que he escuchado a muchos compañeros que han dicho: ”yo lo radicaría, aunque sé que el caso no va a llegar a vista preliminar". Para mí eso es antiético”, dijo.

En esa línea, Parra Mercado planteó que, “si yo como fiscal sé que no tengo la prueba para sostener un caso en las etapas posteriores, y aún así yo lo radico, eso para mí es una acción antiética”. “Los fiscales tienen que radicar casos con los que cuenten con la prueba para pasar a otras etapas del procedimiento, porque, de lo contrario, estaríamos utilizando al tribunal y a la Regla 6 para radicarles casos a personas que sabemos que no vamos a poder procesar”, agregó la licenciada.

En entrevista con el programa Jugando Pelota Dura de TeleOnce, reconoció que, “obviamente, me hubiera encantado poder procesar a esta señora y llevar el mensaje de que no se van a tolerar este tipo de circunstancias, pero no tengo la forma”.

Qué pasa con la prueba del video

“Muchas personas dicen: ”pero usted tiene un video". Las Reglas de Procedimiento (Criminal) establecen que yo tengo que autenticar ese video. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo ir con un video y decir: “juez, determine causa (para arresto) porque, mire, este video mira lo que presenta”. Tiene que haber una persona que autentique el video. ¿Qué significa eso? Que el video es lo que se dice que es", agregó Parra Mercado.

Explicó que el video se puede atenticar de dos formas: número uno, que la persona cómplice reconozca que grabó el material fílmico, o que, en segundo lugar, la víctima reconozca que es la persona perjudicada.

“Si yo pudiera llevar un video y solamente con un video radicarle cargos a una persona, yo tendría muchos casos radicados con videos de Instagram, pero ese no es el proceso legal y, sé que parecería que no es justo, pero es nuestro proceso legal”, puntualizó.

Según el informe preliminar de la Policía, el incidente de agresión y daños se reportó a las 12:27 p.m. del miércoles, frente a un restaurante de comida rápida en Hato Rey, y la querellante alegó que, mientras transitaba por el mencionado lugar, se percató de que un vehículo de motor la estaba siguiendo.

La perjudicada dijo que, posteriormente, el vehículo le bloqueó el paso y se desmontó una mujer, a la cual identificó, que con un bate en mano le golpeó el cristal delantero y lateral del conductor, rompiendo los mismos. Luego, tras abrir la puerta, la mujer la agredió a los puños en el rostro.

Tras el ataque, la víctima sufrió heridas visibles en el rostro y en los brazos, y llegó hasta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Enrique Koppish, en la barriada San José, donde la evaluó el doctor de turno, detalló la Policía.

Lo que se observa en el vídeo

En la grabación difundida en las redes sociales, se observa cuando la agresora le pide a la víctima que se baje de la guagua marca Toyota Cross color azul oscuro. Sin embargo, al ver que la víctima no se desmonta del auto, la agresora le dice a la persona que está grabando el vídeo: “Busca el bate”.

“Bájate, por qué no te bajas. Búscame el bate para que tú veas. Si no me abres el cristal, yo te voy a explotar el cristal. Bájate, bájate... Bájate porque te lo voy a partir... Bájate, porque tú sabes lo que tú me hiciste”, dice la mujer, mientras golpea varias veces el cristal delantero.

Profiriendo palabras soeces, procedió a decirle: “¿Tú no eres guapa? Bájate... Llama a quien tu quieras“. Tras darle un golpe al cristal del conductor, se observa en la grabación cómo se abre la puerta del vehículo, mientras la mujer comienza a agredir a la joven que solo se tapaba el rostro.

El vídeo, que dura poco más de un minuto, culmina justo cuando la mujer cierra bruscamente la puerta del vehículo.

Como parte de la investigación, personal de la División de Servicios Técnicos de San Juan tomó 32 fotos al vehículo de la querellante y de las lesiones con las que resultó esta.

