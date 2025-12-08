Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Precaución: camión incendiado obstruye vía en el expreso Luis A. Ferré en dirección a San Juan

Las autoridades atienden el incidente y exhortan a tomar rutas alternas, como la PR-1

8 de diciembre de 2025 - 4:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades no descartan que hayan heridos o afectados. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades de la División de Autopistas de Caguas se encuentran trabajando en un accidente con un camión incendiado en la autopista Luis A. Ferré, en el kilómetro 24.7, en dirección a San Juan.

RELACIONADAS

De acuerdo a un informe policíaco, el camión se encuentra “antes del peaje de Caguas Sur y en la salida 23 hacia San Juan. El mismo está obstruyendo la vía de rodaje por lo que se les recomienda precaución y cautela a los conductores que estén en el área”.

Asimismo, se informó que “no se descarta que haya personas heridas o afectadas por la situación”.

El capitán Elvis Zeno, director auxiliar del Negociado del Tránsito de la Policía, indicó a El Nuevo Día que, de tres carriles, solo hay uno abierto.

“Está fluyendo (el tránsito), lento es, pero por lo menos hay algo abierto”, sostuvo, para luego detallar que policías y otros primeros respondedores están en la escena.

Por el momento, se exhorta a los conductores a utilizar la carretera 1 como ruta alterna.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
