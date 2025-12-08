Precaución: camión incendiado obstruye vía en el expreso Luis A. Ferré en dirección a San Juan

Las autoridades de la División de Autopistas de Caguas se encuentran trabajando en un accidente con un camión incendiado en la autopista Luis A. Ferré, en el kilómetro 24.7, en dirección a San Juan.

De acuerdo a un informe policíaco, el camión se encuentra “antes del peaje de Caguas Sur y en la salida 23 hacia San Juan. El mismo está obstruyendo la vía de rodaje por lo que se les recomienda precaución y cautela a los conductores que estén en el área”.

Asimismo, se informó que “no se descarta que haya personas heridas o afectadas por la situación”.

El capitán Elvis Zeno, director auxiliar del Negociado del Tránsito de la Policía, indicó a El Nuevo Día que, de tres carriles, solo hay uno abierto.

“Está fluyendo (el tránsito), lento es, pero por lo menos hay algo abierto”, sostuvo, para luego detallar que policías y otros primeros respondedores están en la escena.