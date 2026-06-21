Radican querella por agresión sexual en el Condado
La Policía indicó que la investigación está en curso
21 de junio de 2026 - 3:10 PM
21 de junio de 2026 - 3:10 PM
La Policía confirmó este domingo que investiga una querella de agresión sexual en el área de Condado en San Juan.
“Se nos informa que existe una querella bajo investigación”, indicó la oficina de prensa de la Uniformada, en declaraciones escritas.
“Debido a la naturaleza delicada de las imputaciones, en protección de la presunta víctima y dado que el proceso investigativo se encuentra en curso, no se estarán ofreciendo declaraciones adicionales en esta etapa”, agregó.
De momento, no se ofrecieron detalles sobre la persona querellante ni de su procedencia. La zona del Condado es un sector turístico y de alta actividad nocturna, frecuentada por viajeros y locales.
Este tipo de querellas son investigadas por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), que suele recopilar evidencia y entrevistas antes de referir el caso al Ministerio Público para su evaluación.
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