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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican querella por agresión sexual en el Condado

La Policía indicó que la investigación está en curso

21 de junio de 2026 - 3:10 PM

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Al llegar a una curva en bajada por el medio del carril chocó con la patrulla Crown Victoria asignada al cuartel de Ángeles, en Utuado. (Archivo / GFR Media)
La Policía indicó que por el momento no comentará sobre el caso. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía confirmó este domingo que investiga una querella de agresión sexual en el área de Condado en San Juan.

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“Se nos informa que existe una querella bajo investigación”, indicó la oficina de prensa de la Uniformada, en declaraciones escritas.

“Debido a la naturaleza delicada de las imputaciones, en protección de la presunta víctima y dado que el proceso investigativo se encuentra en curso, no se estarán ofreciendo declaraciones adicionales en esta etapa”, agregó.

De momento, no se ofrecieron detalles sobre la persona querellante ni de su procedencia. La zona del Condado es un sector turístico y de alta actividad nocturna, frecuentada por viajeros y locales.

Este tipo de querellas son investigadas por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), que suele recopilar evidencia y entrevistas antes de referir el caso al Ministerio Público para su evaluación.

El cuerpo de Jada Waldmann, de 22 años, fue encontrado el 27 de enero, en Carolina. Su pareja José Rosa Rodríguez, principal sospechoso, se suicidó.El segundo feminicidio perpetrado este año cobró la vida de Camill Vilmenay, de 62 años, en Caguas. Su pareja la mató y luego se suicidó. No fue posible conseguir una foto de la víctima.Glerys Marie del Valle Valentín, de 22 años, fue asesinada el 31 de octubre, en Mayagüez. El sospechoso, Ellian O’Neill Rodríguez Asensio, de 18 años, no tenía licencia para portación y llegó con el cuerpo hasta el cuartel, pero no entregó el arma de fuego, que no ha sido localizada. La víctima era hija de un policía y tenía un niño de 5 años.
1 / 16 | Víctimas de feminicidio en 2025: los rostros de la violencia machista en Puerto Rico. El cuerpo de Jada Waldmann, de 22 años, fue encontrado el 27 de enero, en Carolina. Su pareja José Rosa Rodríguez, principal sospechoso, se suicidó. - Facebook
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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAgresión sexualCondado
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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