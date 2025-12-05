Reportan accidente fatal con motora en Bayamón
El incidente ocurrió a tempranas horas del viernes
5 de diciembre de 2025 - 6:37 AM
Un accidente fatal con motora fue reportado a tempranas horas del viernes en la carretera PR-167, barrio Buena Vista, en Bayamón.
Según la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente.
Unidades del área se presentaron en la escena para la investigación preliminar correspondiente.
Personal adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.
