Reportan accidente fatal con motora en Bayamón

Un accidente fatal con motora fue reportado a tempranas horas del viernes en la carretera PR-167, barrio Buena Vista, en Bayamón.

Según la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente.

Unidades del área se presentaron en la escena para la investigación preliminar correspondiente.